Frýdek-Místek má nový kulturní prostor Nová Osmička s unikátním dětským hřištěm

Ve Frýdku-Místku ode dneška funguje nový kulturní a komunitní prostor Nová Osmička. Vznikl v areálu bývalého závodu 08 textilky Slezan ve Frýdku-Místku, dosud známém jako Přádelna bratří Neumannů. Za jeho vznikem stojí ředitel festivalu elektronické hudby Beats for Love Kamil Rudolf. Do úprav vnitřních i venkovních prostor a naplánovaného programu investoval 35 milionů korun. Rudolf to dnes řekl ČTK. V areálu vzniklo i dobrodružné dětské hřiště. Je první v Moravskoslezském kraji.
Dobrodružné hřiště je místo, kde si děti mohou stavět různé domečky, bunkry či prolézačky. Vyrábí je většinou z dřevěných palet a jiných už nepotřebných materiálů. Pod dozorem lektorů pracují s nářadím. "Hřiště nabídne prostor, kde budou moci děti objevovat, učit se a naplno si užít to nejlepší z dětství - objevování, dobrodružství a zlepšování dovedností díky hře a spolupráci,” uvedl již dříve koordinátor projektu Nová Osmička Pavel Loriš.
Koncept Adventure Playground funguje v Evropě už od druhé světové války, kdy si lidé všimli, že děti si nehrají až tak na vymezených hřištích, ale spíše třeba ve vybombardovaných kráterech nebo ve starých továrnách. A začali podle toho koncipovat, ať už v Británii, Německu nebo v Dánsku, i dětská hřiště.
O podobná hřiště je podle Rudolfa zájem. "V dubnu otevřeli takové hřiště v Praze na Vypichu. Během prvního měsíce jej navštívilo 4000 dětí. Jsem zvědavý, kolik jich dorazí k nám," uvedl Rudolf s tím, že po pražském hřišti je to ve Frýcku-Místku druhé v republice.
Rudolf a jeho společnost Love production koupila areál Nové osmičky loni na podzim od společnosti spravující majetek po bývalé textilce. "Zatím jsme do úprav a programu investovali 35 milionů korun," uvedl. Aktuálně také připravují projekt na rekonstrukci hlavní několikapatrové budovy. Objekt je určený k celkové rekonstrukci, která podle Rudolfa potrvá několik let. "Připravujeme velký projekt a pokusíme se na to získat prostředky z Evropské unie," uvedl. Celkové náklady se podle něj budou pohybovat ve stovkách milionů korun. Vzniknout by tam mohl například velký koncertní sál.
Letos Rudolf a jeho tým připravují 280 akci. Prostor nabídne pestrou škálu dostupných aktivit, od kulturních akcí, workshopů a přednášek až po prostor pro komunitní iniciativy, vzdělávání a společnou kreativní tvorbu. Vystoupí tam například Jaromír Nohavica, David Koller či Ivan Mládek.