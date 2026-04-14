Frýdek-Místek nahradí nefunkční kino parkovištěm se 100 místy

Chátrající nefunkční Kino Petra Bezruče ve Frýdku-Místku nahradí parkoviště se zhruba stovkou parkovacích míst. V budoucnu by v lokalitě měl vzniknout i nový parkovací dům. Město tak chce zlepšit situaci s parkováním na sídlišti Riviéra. ČTK to dnes řekla mluvčí magistrátu Jana Musálková Jeckelová.
Demolice objektu a následná výstavba parkoviště by měla být hotová v říjnu. Za odstranění objektu město zaplatí zhruba 15,3 milionu korun bez DPH, následná stavba parkoviště by měla stát podle odhadu 21,1 milionu korun.
Bourání, které v těchto dnech začíná, má i své odpůrce. Na objektu bývalého kina se objevil nápis adresovaný primátorovi Petru Korčovi (Naše Město F-M). Uvádí, že kino je víc než parkoviště.
Radnice se ale hájí tím, že objekt dlouhodobě neplní svou funkci a chátrá. "Jde o smysluplné využití prostoru po chátrajícím objektu nefunkčního kina Petra Bezruče. Objekt je v natolik špatném technickém stavu a má tolik vad, například závažné trhliny, že oprava by byla výrazně nákladná a hlavně neúčelná. Město navíc kino má, a ani to není zdaleka vytížené," řekla mluvčí.
Připomněla, že kino ukončilo promítání už v roce 2008, a to kvůli nízké návštěvnosti a technickému stavu budovy. "Záchovná údržba objektu kina město vyšla během desítek let na miliony. Občané volají po nových parkovacích místech," doplnila mluvčí.
Na nově vystavěné parkovací ploše přibude 98 míst. Spolu s nynějším parkovištěm u bývalého kina o kapacitě 64 míst tak bude k dispozici celkem 162 stání. Podle mluvčí k promítání slouží Nová scéna Vlast, která je multifunkčním prostorem, kde se pořádají například i divadelní představení, koncerty a další akce.
"Momentálně tedy nemůže být řeč o dalším kině. Co se týče Kina Petra Bezruče, tak těchto obrovských kinosálů, které pojmou 500 a více diváků, už v České republice mnoho nezbylo. Nemyslím si tedy, že je nutné tento sál zachovávat pro kino projekce, ostatně i Kino Vlast dnes zcela naplní pouze malé procento projekcí," uvedl Vladan Literák z Nové scény Vlast.
Podle údajů z roku 2019 chybělo na sídlišti Riviéra 362 parkovacích míst, podle města se v posledních letech tento počet ještě výrazně zvýšil. Město chce proto v místě v budoucnu vybudovat parkovací dům. Ve třípodlažním objektu by mělo být 332 parkovacích stání, 27 stání pro kola a další prostory pro občanskou vybavenost. Náklady na výstavbu město odhaduje na téměř 296 milionů korun.