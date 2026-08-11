Frýdek-Místek nechal odstranit graffiti pod Památníkem osvobození

Autor: ČTK
  13:20aktualizováno  13:20
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Frýdek-Místek nechal prostřednictvím Technických služeb odstranit graffiti ze zdi pod Památníkem osvobození, známém jako Holubice, u řeky Ostravice. Zeď nově chrání speciální nátěr z vosku, který má zamezit dalším případným škodám. Odstranění graffiti a menší úprava kamenné zdi v místě u chrličů město stály přes 153.000 korun. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Jana Musálková Jeckelová.

"Jsem rád, že zeď u Holubic je zase čistá. Vzhledem k tomu, jaké poselství Památník osvobození nese, je opravdu nevhodné jej doplňovat jakýmikoliv kresbami. K tomu máme ve městě určená jiná místa. Děkuji všem, že zeď pod památníkem zůstane pouze kamennou zdí, nikoliv podkladem pro graffiti," uvedl primátorův náměstek Tomáš Pyško (Naše Město F-M).

Zamezení škodám z dalšího posprejování má pomoci speciální voskový nátěr. Snižuje totiž riziko poškození kamene tím, že zamezí vpíjení barvy do podkladu. Graffiti aplikované na ošetřený podklad lze smýt vysokotlakým čističem s horkou vodou. Následně je nutné navoskování zopakovat.

Mluvčí připomněla, že ve městě jsou navíc k dispozici legální plochy pro tvorbu graffiti. "Jsou tedy přímo určené k tvorbě tohoto umění. Aby nedocházelo k nejasnostem, kdo plochu může momentálně využít, je potřeba o její využití požádat na odboru správy obecního majetku. Jde například o zdi v ulicích E. Krásnohorské, Lískovecké, Jiráskově nebo Revoluční a další," řekla mluvčí.

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