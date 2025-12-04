Historická přádelna ve Frýdku ožije, šéf Beats for Love tam chce kulturní centrum

Darek Štalmach
  16:52
Nový život čeká někdejší přádelnu bratří Neumannů ve Frýdku, jednu z nejkrásnějších průmyslových budov nejen ve Frýdku-Místku, ale i v celém Moravskoslezském kraji. Objekt, který většina lidí zná pod názvem Závod 8 někdejšího Slezanu Frýdek-Místek získal Kamil Rudolf, pořadatel festivalu Beats for Love. Ten nyní chce proměnit areál v otevřené kulturní a komunitní centrum s přesahem za hranice města.

„Už v příštím roce chceme areál otevřít lidem a nabídnout jim možnost volnočasového a kulturního vyžití. Jdeme opačnou cestou, než je obvyklé – nejdříve chceme naslouchat tomu, co od tohoto místa očekávají obyvatelé, a až poté určovat finální podobu areálu,“ uvedl Kamil Rudolf při představení projektu.

Bývalá přádelnu bratří Neumannů ve Frýdku se promění v kulturní centrum Osmička. Projekt vymyslel organizátor Beats for Love Kamil Rudolf.
Bývalá přádelnu bratří Neumannů ve Frýdku se promění v kulturní centrum Osmička. Projekt vymyslel organizátor Beats for Love Kamil Rudolf.
Bývalá přádelnu bratří Neumannů ve Frýdku se promění v kulturní centrum Osmička. Projekt vymyslel organizátor Beats for Love Kamil Rudolf.
Bývalá přádelnu bratří Neumannů ve Frýdku se promění v kulturní centrum Osmička. Projekt vymyslel organizátor Beats for Love Kamil Rudolf.
7 fotografií

Nové kulturní centrum ponese, s odkazem na historické označení závodu, název Osmička. První etapa počítá hlavně s otevřením venkovní části areálu. „Chceme, aby mohl přijít kdokoli s vlastním nápadem. Jsme otevření podnětům veřejnosti, pro kterou jsme připravili i dotazník, který nám pomůže definovat využití celého areálu,“ doplnil Rudolf.

Program má být přístupný všem. Počítá se sportovními lekcemi, workshopy, koncerty nebo s letním kinem. Více než devadesát procent akcí má být zdarma. „Chceme, aby se obyvatelé města sami podíleli na vytváření programu,“ uvedl vedoucí projektu Pavel Loriš.

Podle primátora Petra Korče je příchod týmu kolem Kamila Rudolfa pro Frýdek-Místek mimořádnou příležitostí. „To, že Osmičku získal tým kolem Kamila Rudolfa, je pro město ta nejlepší zpráva,“ uvedl primátor. Projekt podle něj navazuje na dlouhodobou snahu města využívat bývalé textilní areály.

Bývalá přádelnu bratří Neumannů ve Frýdku se promění v kulturní centrum Osmička. Projekt vymyslel organizátor Beats for Love Kamil Rudolf.

Pozitivně jej hodnotí i Petr Koudela, jednatel destinační agentury MS Tourism. „Je to velká šance nejen pro Frýdek-Místek, ale i pro široké okolí. Takové místo může přitažlivost regionu ještě navýšit.“

Rudolfův tým zatím mluví o dlouhodobém projektu, jehož finální podoba bude vznikat postupně. Už nyní jsou však jasné první odhady nákladů.
„Na příští rok odhadujeme, že stavební a zajišťovací práce, včetně úprav venkovního areálu, budou stát zhruba patnáct milionů korun. A pokud jde o samotný kulturní provoz, tam počítáme s náklady kolem dvaceti milionů,“ shrnul Kamil Rudolf nejbližší plány. Dodal, že jde pouze o první etapu a hlavní budova bude vyžadovat rekonstrukci na řadu let, rozdělenou do jednotlivých projektů.

Marlenka vydražila historickou textilku, kromě pečení dortů tam založí muzeum

Financování má být kombinací veřejných a soukromých zdrojů. Tým podal žádosti do programu Spravedlivá transformace i na město a kraj. Současně počítá s reinvestováním výnosů z provozu.

Do budoucna zvažují organizátoři i využití hlavní tovární budovy, která podle Rudolfa nabízí potenciál stát se jedním z největších kulturních sálů na Moravě. „Mohl by zde vzniknout výjimečný vnitřní prostor, který by svou velikostí umožnil přivést opravdu velké kapely,“ uvedl s tím, že Osmička se má veřejnosti poprvé otevřít už 1. května 2026.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Hrob Mikuláše, cedule s Putinem i voda za 400 eur. Italské Bari stále překvapuje

Socha svatého Mikuláše a za ní cedulka, která poutá pozornost.

V jihoitalském Bari se nachází hrob svatého Mikuláše, který láká poutníky z celého světa. Románská bazilika ukrývá nejen ostatky slavného biskupa, ale i zázračnou tekutinu prodávanou za stovky eur,...

4. prosince 2025  17:54

Hrozil na chatu, u školy ho sebrala policie. Vedle v průmyslovce se zabarikádovali

Policie kvůli výhrůžce zasahovala ve škole v centru Prahy. (4. prosince 2025)

Policie ve čtvrtek dopoledne kvůli oznámení o výhrůžce od studenta zasahovala ve škole nedaleko Staroměstského náměstí. Policisté studenta zajistili, nikomu nehrozí žádné nebezpečí, informoval mluvčí...

4. prosince 2025  10:12,  aktualizováno  17:48

Ve Slušovicích září světelný betlém i zoo s desítkami zvířat v životní velikosti

Ve SluĹˇovicĂ­ch zĂˇĹ™Ă­ svÄ›telnĂ˝ betlĂ©m i zoo s desĂ­tkami zvĂ­Ĺ™at v ĹľivotnĂ­ velikosti

Světelný betlém a desítky svítících siluet zvířat září na zahradě fary ve Slušovicích na Zlínsku. K vidění je slon, žirafa, sob či medvěd. Zhruba 50 zvířat v...

4. prosince 2025  16:10,  aktualizováno  16:10

Třebíč připravila rozpočet přes 1,3 mld. Kč, schvalovat ho chce do konce roku

ilustrační snímek

Třebíč navrhuje rozpočet na příští rok s výdaji přes 1,3 miliardy korun, zhruba o 196 milionů Kč vyššími než příjmy. Rozdíl pokryje úvěr a úspory z předchozích...

4. prosince 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Plzni otevřeli nové obchodní centrum. Mladík kvůli jedné prodejně čekal 18 hodin

Tento muž čekal na otevření pobočky fastfoodu Popeyes v Plzni téměř 18 hodin....

Dvacet let úředníci i soudci řešili problém s nezkolaudovanou výškovou budovou u křižovatky Rokycanské a Jateční ulice v Plzni, kterou nakonec obsadili a vybydleli bezdomovci. Loni v květnu začala...

4. prosince 2025  17:02

Kroměříž dokončuje obnovu vyrozumívacího a varovného systému za 20,7 milionu Kč

ilustrační snímek

Kroměřížská radnice dokončuje modernizaci a rozšíření informačního, vyrozumívacího a varovného systému. Obyvatele upozorňuje například na povodně, požáry,...

4. prosince 2025  15:30,  aktualizováno  15:30

Humor místo hrůzy nabídne nová inscenace Drákuly v Městském divadle Brno

ilustrační snímek

Humor místo hrůzy nabídne nová inscenace Drákuly v Městském divadle Brno. Autory komediální verze strašidelného příběhu jsou Gordon Greenberg a Steve Rosen....

4. prosince 2025  15:27,  aktualizováno  15:27

Onkologický ústav v Brně otevřel pracoviště pro radioaktivní léčbu

OnkologickĂ˝ Ăşstav v BrnÄ› otevĹ™el pracoviĹˇtÄ› pro radioaktivnĂ­ lĂ©ÄŤbu

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně otevřel nové pracoviště teranostiky, které umožní rozšířit cílenou léčbu radiofarmakem Pluvicto. Investoval do něj...

4. prosince 2025  15:18,  aktualizováno  15:18

Přírodní památka Slánská hora má po obnově rozmanitější prostředí i nové symboly

ilustrační snímek

Obnova přírodní památky Slánská hora ve Slaném na Kladensku zlepšila podmínky pro růst vzácných rostlin. Na hoře také přibyla naučná stezka a kompletně hotové...

4. prosince 2025  15:17,  aktualizováno  15:17

Historická přádelna ve Frýdku ožije, šéf Beats for Love tam chce kulturní centrum

Bývalá přádelnu bratří Neumannů ve Frýdku se promění v kulturní centrum...

Nový život čeká někdejší přádelnu bratří Neumannů ve Frýdku, jednu z nejkrásnějších průmyslových budov nejen ve Frýdku-Místku, ale i v celém Moravskoslezském kraji. Objekt, který většina lidí zná pod...

4. prosince 2025  16:52

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

SOLODOOR představuje nový koncept: první prodejnu ve sdíleném obchodním prostoru

4. prosince 2025  16:50

V Liberci si budou moci lidé půjčit zdarma sportovní náčiní na dvou hřištích

ilustrační snímek

Liberec na dvou svých venkovních hřištích umožní lidem, aby si bezplatně půjčili sportovní náčiní. Pokud se služba osvědčí, rozšíří ji radnice na další...

4. prosince 2025  15:13,  aktualizováno  15:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.