Frýdek-Místek za 25 milionů korun proměnil proluku v parkoviště a malý park

Frýdek-Místek dokončil úpravy zanedbané proluky mezi ulicemi Na Půstkách a Na Blatnici. V lokalitě vybudoval parkoviště s 33 místy a malý park. Celkové náklady byly zhruba 25 milionů korun. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Jana Musálková Jeckelová.
Pod Zámeckým náměstím v Památkové zóně Frýdek vzniklo dvouúrovňové parkoviště s jednosměrnou obslužnou komunikací. Radnice se zaměřila i na jeho vzhled, protože parkoviště je zasazeno mezi kostel sv. Jana Křtitele a Hlubokou ulici, nejstarší ve městě.
"Také parkoviště může působit estetickým dojmem, a to se Na Půstkách povedlo díky návrhu architekta Kamila Mrvy. Proměněný prostor nenarušuje historický ráz této části města a nabízí kromě míst k zaparkování také možnost k posezení a odpočinku v malém parku," řekl náměstek primátora Jiří Kajzar (Naše Město F-M).
Součástí projektu byla i výsadba zeleně, osvětlení zídek a historické studny v Dolní ulici. U vjezdu do spodní části parkoviště jsou lidem k dispozici také kontejnery pro tříděný odpad, které jsou napůl zapuštěny do země.
"Radnice kladla velký důraz na kvalitu navržených úprav a kultivaci veřejného prostoru a všechny přípravné kroky stavby koordinovala nejen s autorem projektové dokumentace, známým regionálním architektem Kamilem Mrvou, ale také se soukromým investorem, který ve spodní části proluky staví na své části pozemku bytový dům," připomněla mluvčí.
Výstavbu parkoviště a parku v průběhu prací zkomplikoval nález odpadu. Kromě zbytků stavební suti se v místě nacházely igelity, oblečení, pneumatiky, ale i základy kina. Prostor proto město muselo nechat sanovat. Podle závěrů geotechnika by totiž nalezený materiál nebylo možné zhutnit a v budoucnu by tak mohlo v místě parkoviště i komunikace docházet k propadům. Vytěžený materiál se musel vytřídit a následně odvést na skládku. Jeho likvidace vyšla město mnohonásobně dráž, než byla plánovaná cena za uskladnění zeminy, která se podle předpokladů měla v lokalitě nacházet.
Parkoviště bude zpřístupněno během nejbližších týdnů, a to po jeho zkolaudování.