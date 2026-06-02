Frýdek-Místek zahájí renovaci vnitrobloku na sídlišti Riviéra za deset milionů

Frýdek-Místek chce v létě zahájit rekonstrukci prvního vnitrobloku na Riviéře, která je největším a druhým nejstarším sídlištěm ve městě. Úpravy začnou opravou asfaltové plochy mezi ulicemi V. Talicha a Beethovenova, na které vznikne parkoviště s 29 místy téměř za deset milionů korun. ČTK to dnes řekla mluvčí magistrátu Jana Musálková Jeckelová. Město se v budoucnu chystá i na revitalizaci dalších tří vnitrobloků a všechny čtyři by postupně chtělo doplnit o herní prvky pro děti, mobiliář a zeleň.
"Je to další z řady změn, do kterých jsme se na Riviéře pustili. Aktuálně tady vrcholí výstavba volnočasového areálu pro celou rodinu s názvem Rivka Park, který si vybrali občané. Na místě zchátralého kina začneme stavět parkoviště a jako parkovací plocha bude po rekonstrukci sloužit také nevyužitá asfaltová plocha ve vnitrobloku mezi ulicemi V. Talicha a Beethovenova," uvedl náměstek primátora Jiří Kajzar (Naše Město F-M).
Technické služby města Frýdku-Místku ve vnitrobloku vystaví parkovací a odstavné plochy pro osobní vozidla, včetně vyhrazených stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Součástí stavby budou i obslužné komunikace parkoviště a chodníky. Projekt počítá s odvodněním zpevněných ploch. Stavbu doplní také sadové a terénní úpravy i nové veřejné osvětlení.
Na proměnu staré asfaltové plochy na parkoviště chce město v budoucnu navázat dalšími úpravami vnitrobloků. Týkat se budou prostoru mezi ulicemi J. Myslivečka, 28. října a V. Talicha, dále mezi ulicemi Beethovenova a 1. máje a poslední mezi ulicemi 1. máje, 28. října a Mozartova.
Do všech čtyř vnitrobloků, včetně prvního, kde úpravy začnou v létě, chce město doplnit nové chodníky, vysázet zeleň a umístit dětské herní prvky a lavičky či odpadkové koše. Proměny mají přispět i k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a díky nové zeleni přispět i k menšímu přehřívání okolí budov.
Mluvčí připomněla, že už v dubnu město zahájilo přípravu pro výstavbu stovky parkovacích míst na prostoru po chátrajícím objektu nefunkčního kina Petra Bezruče. Město dalo kino zbourat a vznikne místo něj parkoviště, což kritizovali někteří obyvatelé. Podle vedení města byl ale objekt v natolik špatném technickém stavu, že by jeho oprava byla nákladná a neúčelná.