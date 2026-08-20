Frýdek-Místek zaregistroval pro komunální volby devět kandidátek, jednu odmítl

Autor: ČTK
  16:20aktualizováno  16:20
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Frýdecko-místecký magistrát zaregistroval pro podzimní komunální volby devět podaných kandidátních listin. Jednu kandidátku odmítl. ČTK to dnes řekla mluvčí magistrátu Jana Musálková Jeckelová. Před čtyřmi lety kandidovalo devět subjektů. Volby se budou konat 9. a 10. října.

Z informací na webu města vyplývá, že úřad odmítl kandidátku Demokratické strany zelených - Za práva zvířat. Registrační úřad obdržel prohlášení zmocněnce volební strany o odvolání kandidáta uvedeného na kandidátní listině. Vzhledem k tomu, že tento kandidát byl jediný, po jeho odvolání na kandidátce nikdo nezbyl.

Některá politická uskupení už oznámila své lídry. Post primátora bude obhajovat Petr Korč, který bude v čele kandidátní listiny Naše Město F-M. Uskupení Společně pro Frýdek-Místek povede lidovec a nynější náměstek primátora Marcel Sikora, součástí uskupení jsou kromě KDU-ČSL i zástupci ODS, TOP 09 a STAN. Jedničkou hnutí ANO bude úřednice Lucie Káňová. KSČM a Stačilo kandidují společně, v čele stane Ivan Vrba. Lídrem uskupení Přátelé FM opět bude někdejší primátor Michal Pobucký. SPD povede Tomáš Krpel a Piráty Michaela Davidová.

Před čtyřmi lety vyhrálo volby ve Frýdku-Místku Naše Město F-M, které ve třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu získalo 13 mandátů. Druhé ANO má 11 křesel, devět mandátů mají Přátelé F-M a po pěti zastupitelích SPD a Spolu. Koalici nyní tvoří naše Město F-M, Spolu a část zastupitelů hnutí ANO. Vedení města se ale v průběhu končícího volebního období několikrát změnilo.

Zaregistrované politické subjekty pro komunální volby ve Frýdku-Místku v roce 2026 a oznámení lídři:

Název volebního uskupení Lídr 2022 Lídr 2026

ANO Radovan Hořínek Lucie Káňová

Naše Město F-M Petr Korč Petr Korč

Frýdečané a Místečané Zdeněk Stolař -

SPD Tomáš Krpel Tomáš Krpel

KSČM Ivan Vrba -

Česká pirátská strana Jakub Tichý Michaela Davidová

Přátelé F-M Michal Pobucký Michal Pobucký

SPOLU Marcel Sikora -

Demokratická strana zelených - Za práva zvířat Petra Obíralová odmítnuto

Levice pro Frýdek-Místek - Ivan Vrba

Motoristé sobě - zatím není známo

rEvoluce - zatím není známo

Společně pro Frýdek-Místek - Marcel Sikora

Zdroj: Magistrát Frýdku-Místku, politické strany a hnutí

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