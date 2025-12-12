Pro tramvaje skončí rozdělení Ostravy, na mosty v centru se vrátí příští týden

Dopravní podnik Ostrava chce průjezd přes mosty obnovit ve středu 17. prosince, pokud včas získá potřebné povolení od stavebního úřadu.
„Pokud stavební úřad 16. prosince potvrdí provozuschopnost tratě, tak o den později znovu propojíme tramvajovou síť přes náměstí Republiky. Zastávky ale zatím zůstanou provizorní,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku Ostrava (DPO) Daniel Morys.
Stavba přinášející do ostravské dopravy významná omezení potrvá i v roce 2026, provoz MHD se však bude postupně vracet do běžného režimu.
Tramvaje z Ostravy-Jihu, Vítkovic i Poruby do centra a naopak budou znovu projíždět centrem bez přestupů a linkové vedení se vrací ke své standardní podobě.
Nadále zůstane v platnosti několik omezení v prostoru zastávek, protože se tam stále intenzivně pracuje. Cestující i po obnovení provozu budou muset využívat provizorní dřevěná nástupiště. Definitivní zastávky vzniknou teprve v dalších etapách.
Linka číslo 2 pojede každých pět minut
V souvislosti s novým jízdním řádem, který právě kvůli zdržení oprav mostů v Ostravě bude platit až od 17. prosince, posílí DPO nejzatíženější linky ve městě. Největší změna se týká linky číslo 2, která patří k páteřním v celé síti. „Linka číslo 2 ve špičce pojede každých pět minut,“ upřesnil Daniel Morys.
Součástí přestavby je zásadní změna celého dopravního uzlu. Zmizí starý systém tří nástupišť, který byl kvůli podchodu i méně komfortní.
Nově vzniknou dvě nástupiště umístěná blízko sebe, což má urychlit přestupy mezi linkami a zprůhlednit celé uspořádání. „Původní tři tramvajová nástupiště nahradíme dvěma. Cestující tak nebudou muset přestupovat přes podchod, ale přímo na úrovni nástupišť,“ popsal změny Morys.
Přestože se MHD vrací k běžnému provozu, automobilový provoz zůstane na Frýdlantských mostech omezený stejně jako doposud. Pro individuální dopravu jsou mosty dál uzavřené.
Výjimkou je nájezd z Místecké ulice, který je v provozu, a autobusům MHD bude nově umožněn sjezd na Senovážnou ulici. Ostatní směry však zůstávají uzavřené.
Vedle DPO se na opravách mostů podílí i kraj a město. Kraji zjednodušeně řečeno patří silniční část mostů, městu podchody. Podle krajského náměstka Radka Podstawky je rekonstrukce technicky náročná zejména kvůli podchodu pod jedním z mostů, který prochází kompletní obnovou.
„Rekonstrukce mostů je klasická mostní oprava, ale komplikací je podchod pod jedním z mostů. Ten prodlužuje celou stavbu,“ uvedl.
Průjezd pro automobily se podle něj otevře nejdříve v polovině roku 2026. „Osobně jsem raději pesimista, ale červen či červenec se jeví jako reálný termín,“ doplnil Podstawka.
Významné změny čekají také veřejný prostor kolem dopravního uzlu. Jeho podoba se zásadně změní v dalších etapách stavby, kdy vzniknou nová definitivní nástupiště, bezbariérové přístupy i nový přestupní prostor.
„Příští rok bude celý prostor vypadat úplně jinak. Zastávky i okolí projdou zásadní proměnou a Ostrava získá důstojný a přístupný dopravní uzel. Doháníme velký dluh minulosti,“ uvedl k opravám ostravský primátor Jan Dohnal.
Frýdlantské mosty v centru města patří k dopravně nejvíce frekventovaným místům Ostravy.
