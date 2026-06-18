Galerie Fiducia připomíná své 25. výročí výstavou Vnitřní světlo

Fotografická galerie Fiducia, která je součástí stejnojmenného ostravského klubu a antikvariátu oslaví své 25 narozeniny výstavou děl Jiřího Šiguta Vnitřní světlo. Začala dnes a potrvá do 31. července. ČTK o tom dnes informoval kurátor galerie Roman Polášek.
"Celkem vystavujeme 13 fotografií různých formátů a dvě videa," uvedl Polášek. Dodal, že velikosti fotografií se pohybují v centimetrech či desítkách centimetrů. "Jedna má ale dva metry. Chtěli jsme takovou velikost, kvůli kompozici celé výstavy," doplnil.
Výstava Jiřího Šiguta Vnitřní světlo představuje cyklus děl z let 2004 až 2010. Multimediální autor v nich navazuje na své dlouhodobé experimenty s médiem fotografie, světlem, časem i neviditelnými procesy života. Záznamy-fotografie vznikají přímým otiskem biologické stopy na světlocitlivý materiál, bez použití fotoaparátu a tradičního fotografického zobrazení. Výsledné obrazy otevírají prostor pro imaginaci, kontemplaci i otázky po hranicích viditelného světa.
Výstava se koná u příležitosti 25 let Fotografické galerie Fiducia. Galerie je ceněna pro svou dlouhodobou dramaturgii, podporu výrazných osobností i objevování nových talentů. Jubilejní rok navíc přinesl další významné ocenění. Zakladatelé galerie a její kurátoři Roman Polášek a Martin Popelář letos získali prestižní cenu Osobnost české fotografie, udělovanou za mimořádný přínos oboru.
Galerie nevystavuje jen známé osobnosti české a zahraniční fotografie, naopak velký důraz klade na představování mladých tvůrců, objevování talentů či prezentaci studentů uměleckých škol. Ve svých prostorách uspořádala více než 180 výstav, mimo jiné Ivana Pinkavy, Zbygniewa Libery, Viléma Reichmanna, Emily Medkové, Jaroslava Rösslera a dalších českých i zahraničních autorů.