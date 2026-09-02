Galerie v Ostravě vystaví Duchampův Zelený box i samizdatová alba z Ostravska

Autor: ČTK
  9:30aktualizováno  9:30
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) představí od 9. září dvě výstavy ze svých sbírek. Jedna se zaměří na samizdatová alba spojená s neoficiální uměleckou scénou 70. let, druhá představí autorské knihy a bibliofilie včetně Zeleného boxu Marcela Duchampa z roku 1934. Podle galerie jde o jediné zastoupení tohoto díla ve veřejné sbírce v České republice. Vernisáž bude 8. září v ostravském Domě umění. ČTK to řekla mluvčí galerie Jana Malášek Šrubařová.

Výstava Alba vzdoru a naděje připomene samizdatová výtvarná alba, která vznikala na Ostravsku v době normalizace. Jejich prostřednictvím mohli své práce podobně jako spisovatelé prezentovat i výtvarníci, kteří byli vytlačeni z oficiálního výstavního prostoru. Alba vycházela v omezeném množství a pak putovala mezi lidmi. Objevila se v nich díla například Karla Adamuse, Stanislava Kolíbala, Evy Kmentové, Věry Janouškové, Jana Wojnara nebo Eduarda Ovčáčka.

Druhá výstava s názvem Uhrančivá krása věčných stránek představí autorské knihy, bibliofilie a knižní objekty ze sbírky GVUO. Jejím hlavním exponátem je Zelený box Marcela Duchampa, který galerie získala v loňském roce.

Duchampův Zelený box z roku 1934 obsahuje 95 volných reprodukcí jeho poznámek, kreseb a diagramů vztahujících se k nedokončenému dílu Nevěsta svlékaná svými mládenci, dokonce, známému také jako Velké sklo. Duchamp zamýšlel obě tato díla jako společný celek. Velké sklo podle něj nebylo možné plně pochopit bez prostudování poznámek v Zeleném boxu.

Box je kartonová krabice potažená zelenou tkaninou, obsahuje 94 volných reprodukcí (faksimilií). Jde o autentické kopie ručně psaných poznámek, náčrtů, diagramů a fotografií, které autor vytvořil v letech 1912 až 1917 při plánování Velkého skla. Duchamp chtěl tímto krokem zabránit čistě vizuálnímu vnímání umění a přesunout těžiště díla do roviny myšlení a textové spekulace.

Původně vyšel v nákladu 300 kusů a doplněn byl 20 luxusními exempláři. Duchamp pracoval s formou boxu jako archivu, uměleckého objektu či miniaturního muzea také u dalších děl.

"Celá výstava připomíná knižní tvorbu, která dlouho stála na okraji sběratelského zájmu veřejných institucí. Kniha zde není jen nositelem literárního obsahu, ale svébytným výtvarným dílem, v němž se propojují text, obraz, typografie, materiál i autorská originalita," uvedl kurátor obou výstav Jiří Jůza. Vedle Duchampova díla výstava nabídne například práce Elišky Čabalové, Aleny Foustkové, Františka Koblihy, Toyen nebo Jana Wojnara.

Obě výstavy jsou součástí programu GVUO připraveného ke stému výročí Domu umění a zaměřeného na prezentaci umění ze sbírek galerie. Výstava Alba vzdoru a naděje potrvá do 25. října, Uhrančivá krása věčných stránek do 11. října.

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