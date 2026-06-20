Galerie výtvarného umění Ostrava představí výstavu Bratříčku, drž sa!

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) představí první samostatnou výstavu slovenského výtvarníka Matúše Maťátka v galerijní instituci v České republice. Výstava nazvaná Bratříčku, drž sa! bude zahájena 23. června v Domě umění v Ostravě a potrvá do 23. srpna. Kurátorem projektu je Vladimír Beskid. ČTK to řekla mluvčí galerie Jana Malášek Šrubařová.
Expozice nabídne soubor maleb, dřevěných reliéfů a grafik vzniklých v letech 2020 až 2026. Maťátko ve své tvorbě využívá výraznou grafickou stylizaci inspirovanou komiksem, street artem, muraly i subkulturní estetikou. Prostřednictvím charakteristického obrazového jazyka reflektuje významné okamžiky českých a slovenských dějin i aktuální společenské a politické otázky.
Výstava je podle kurátora Vladimíra Beskida koncipována jako obrazová instalace příběhů z českých a slovenských dějin. "Jde o jakousi encyklopedickou obrazárnu, v níž jsou zaznamenány zlomové historické události a krizové momenty našich dějin. Věnována je zejména společným česko-slovenským dějinám bratrských národů, proto nese název Bratříčku, drž sa!," uvedl Beskid.
Dvaačtyřicetiletý Maťátko pochází z Bratislavy, kde také žije a tvoří. Absolvoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě v ateliéru volné grafiky a ilustrace profesora Dušana Kállaye. Je držitelem a finalistou ocenění Nejkrásnější kniha roku a vedle volné tvorby realizoval také řadu muralů a projektů ve veřejném prostoru. V současnosti působí jako pedagog na Fakultě výtvarných umění Akademie umění v Banské Bystrici.
V Domě umění jsou současně k vidění také výstavy Stopa a do 28. června komorní expozice Jurečkova sbírka.