„Na Metelici do očí prezentujeme 273 věcí od devadesáti autorů,“ shrnul ředitel GVO Ostrava Jiří Jůza.
Mezi zastoupenými umělci jsou také Bohumil Kubišta, Emil Filla, Josef Čapek, Jan Zrzavý nebo František Kupka.
„Od Kupky tam máme také slavný pastel Meditace, který půjčujeme i na výstavy v zahraničí,“ podotkl Jůza.
Metelice je ohraničená obdobím od devadesátých let 19. století do otevření galerie v roce 1926.
„Na výstavě se prolínají slavní autoři s těmi zapomenutými, díla, která utvářela podobu českého moderního umění, i práce, které zůstaly na okraji. Do kontrastů vstupují nejrůznější stylové a programové přístupy, osamělí tvůrci i generační seskupení,“ shrnul kurátor Karel Srp.
Druhou výstavou je Syrová přitažlivost, jež přináší práce fotografů spjatých s regionem. Opět jde o díla ze sbírek, například Viktora Koláře, Fedora Gabčana, Romana Poláška, Gustava Aulehly či Jiřího Davida.
„Jejich tvorba skrývá obyčejná tajemství, smutek z týrané krajiny i lidskou nepoddajnost,“ přiblížila kurátorka Renata Skřebská.
Autory podle ní spojuje syrová přitažlivost. „I když chceme odvrátit zrak, jsme přitahováni zpět,“ uvedla.
Menší místnosti v patře patří skvostům ze sbírky starého umění. „Výběr se snaží co nejplastičtěji mapovat období let 1500 až 1800,“ přiblížil Jůza.
Dojde i na Picassa
Sbírky budou hrát ve výstavním programu galerie hlavní roli po celý rok. Například výstava Pablo Picasso – Návrat do mezinárodní sbírky, jejíž vernisáž je naplánovaná na březen, bude dokládat nejnovější aktivity galerie při získávání uměleckých děl.
„V roce 2025 se nám díky finanční podpoře kraje podařilo rozšířit galerijní sbírku o dvě grafiky klíčové osobnosti moderního umění Pabla Picassa,“ informoval ředitel.
Grafické listy budou doplněny díly španělských malířů Pařížské školy, která patří k nejcennějším částem mezinárodní kolekce této krajské galerie.
Další představení sbírek chystají kurátoři na květen. „Výstava Stopa zmapuje stoletou historii Domu umění i to, jak se utvářely právě jeho sbírky,“ shrnula Skřebská.
Projekt s názvem Jurečkova sbírka přiblíží zásadní přínos stavitele a sběratele umění Františka Jurečky. Návštěvníci uvidí vybranou část jeho mimořádné umělecké kolekce, kterou před smrtí odkázal spolku usilujícímu o vznik ostravské galerie.
Cesta do hostorie
Historii samotné památkově chráněné budovy poodhalí komentované prohlídky historika umění Martina Strakoše. Autoři návrhu stavby Vladimír Wallenfels a František Fiala v ní podle něj složili poctu svému učiteli a profesorovi pražské akademie Janu Kotěrovi.
„Zároveň se v této nepřehlédnutelné architektuře z cihlového zdiva inspirovali architekturou Nizozemí i výrazem industriálním staveb průmyslového velkoměsta,“ uvedl Strakoš. Další komentované prohlídky chystá historička umění Gabriela Pelikánová.
Nejen výstava Metelice do očí, kterou galerie zahájila oslavy stého výročí, má návštěvníky uchvátit, „vytřít jim zrak“.
„Máme tu skvosty, které by si zasloužily být vystavené po celý rok ve stálých expozicích. Na to však nemám prostory. Chceme i těmito projekty apelovat na řešení nedostatku místa,“ uvedl Jůza.
Plánovaná přístavba Domu umění Bílý stín měla prostorovou nouzi vyřešit, ale Moravskoslezský kraj jako zřizovatel projekt pozastavil.