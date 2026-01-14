Metelice do očí otevírá stoletý Dům umění, slavit bude celý rok

Petra Sasínová
  13:12
Po rekonstrukci zabezpečovacího systému a interiérů, které se v detailech přiblížily stavu před sto lety, zahájila Galerie výtvarného umění v Ostravě jubilejní sezonu. Hlavní výstava s názvem Metelice do očí, což je citát z básně Petra Bezruče Hanys Horehleď, přináší výběr ze sbírek této instituce, jež obsahují 25 tisíc položek. Krajská galerie výtvarného umění bude slavit celoroční prezentací skvostů ze sbírek.
Galerie výtvarného umění v Ostravě odstartovala jubilejní sezonu. První akce...

Galerie výtvarného umění v Ostravě odstartovala jubilejní sezonu. První akce nese název Metelice do očí a k vidění je až do 19. dubna. (13. leden 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Galerie výtvarného umění v Ostravě odstartovala jubilejní sezonu. První akce...
Galerie výtvarného umění v Ostravě odstartovala jubilejní sezonu. První akce...
Galerie výtvarného umění v Ostravě odstartovala jubilejní sezonu. První akce...
Galerie výtvarného umění v Ostravě odstartovala jubilejní sezonu. První akce...
7 fotografií

„Na Metelici do očí prezentujeme 273 věcí od devadesáti autorů,“ shrnul ředitel GVO Ostrava Jiří Jůza.

Mezi zastoupenými umělci jsou také Bohumil Kubišta, Emil Filla, Josef Čapek, Jan Zrzavý nebo František Kupka.

„Od Kupky tam máme také slavný pastel Meditace, který půjčujeme i na výstavy v zahraničí,“ podotkl Jůza.

Metelice je ohraničená obdobím od devadesátých let 19. století do otevření galerie v roce 1926.

„Na výstavě se prolínají slavní autoři s těmi zapomenutými, díla, která utvářela podobu českého moderního umění, i práce, které zůstaly na okraji. Do kontrastů vstupují nejrůznější stylové a programové přístupy, osamělí tvůrci i generační seskupení,“ shrnul kurátor Karel Srp.

Druhou výstavou je Syrová přitažlivost, jež přináší práce fotografů spjatých s regionem. Opět jde o díla ze sbírek, například Viktora Koláře, Fedora Gabčana, Romana Poláška, Gustava Aulehly či Jiřího Davida.

„Jejich tvorba skrývá obyčejná tajemství, smutek z týrané krajiny i lidskou nepoddajnost,“ přiblížila kurátorka Renata Skřebská.

Galerie výtvarného umění v Ostravě odstartovala jubilejní sezonu. První akce nese název Metelice do očí a k vidění je až do 19. dubna. (13. leden 2026)
Galerie výtvarného umění v Ostravě odstartovala jubilejní sezonu. První akce nese název Metelice do očí a k vidění je až do 19. dubna. (13. leden 2026)
Galerie výtvarného umění v Ostravě odstartovala jubilejní sezonu. První akce nese název Metelice do očí a k vidění je až do 19. dubna. (13. leden 2026)
Galerie výtvarného umění v Ostravě odstartovala jubilejní sezonu. První akce nese název Metelice do očí a k vidění je až do 19. dubna. (13. leden 2026)
7 fotografií

Autory podle ní spojuje syrová přitažlivost. „I když chceme odvrátit zrak, jsme přitahováni zpět,“ uvedla.

Menší místnosti v patře patří skvostům ze sbírky starého umění. „Výběr se snaží co nejplastičtěji mapovat období let 1500 až 1800,“ přiblížil Jůza.

Dojde i na Picassa

Sbírky budou hrát ve výstavním programu galerie hlavní roli po celý rok. Například výstava Pablo Picasso – Návrat do mezinárodní sbírky, jejíž vernisáž je naplánovaná na březen, bude dokládat nejnovější aktivity galerie při získávání uměleckých děl.

„V roce 2025 se nám díky finanční podpoře kraje podařilo rozšířit galerijní sbírku o dvě grafiky klíčové osobnosti moderního umění Pabla Picassa,“ informoval ředitel.

Grafické listy budou doplněny díly španělských malířů Pařížské školy, která patří k nejcennějším částem mezinárodní kolekce této krajské galerie.

Další představení sbírek chystají kurátoři na květen. „Výstava Stopa zmapuje stoletou historii Domu umění i to, jak se utvářely právě jeho sbírky,“ shrnula Skřebská.

Projekt s názvem Jurečkova sbírka přiblíží zásadní přínos stavitele a sběratele umění Františka Jurečky. Návštěvníci uvidí vybranou část jeho mimořádné umělecké kolekce, kterou před smrtí odkázal spolku usilujícímu o vznik ostravské galerie.

Cesta do hostorie

Historii samotné památkově chráněné budovy poodhalí komentované prohlídky historika umění Martina Strakoše. Autoři návrhu stavby Vladimír Wallenfels a František Fiala v ní podle něj složili poctu svému učiteli a profesorovi pražské akademie Janu Kotěrovi.

„Zároveň se v této nepřehlédnutelné architektuře z cihlového zdiva inspirovali architekturou Nizozemí i výrazem industriálním staveb průmyslového velkoměsta,“ uvedl Strakoš. Další komentované prohlídky chystá historička umění Gabriela Pelikánová.

Nejen výstava Metelice do očí, kterou galerie zahájila oslavy stého výročí, má návštěvníky uchvátit, „vytřít jim zrak“.

„Máme tu skvosty, které by si zasloužily být vystavené po celý rok ve stálých expozicích. Na to však nemám prostory. Chceme i těmito projekty apelovat na řešení nedostatku místa,“ uvedl Jůza.

Plánovaná přístavba Domu umění Bílý stín měla prostorovou nouzi vyřešit, ale Moravskoslezský kraj jako zřizovatel projekt pozastavil.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Žáci plnili výzvu ze sociální sítě. Škrtili se tak dlouho, až jeden omdlel

ilustrační snímek

Neblahým vlivem sociálních sítí se zabývají v jedné ze znojemských základních škol. Sedmáci se v ní minulý týden na základě takzvané výzvy škrtili tak dlouho, až jeden z nich omdlel. Vedení školy...

14. ledna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Míst pro parkování neubude, slibuje Plzeň lidem ze Severního Předměstí

Mezi Gerskou a Manětínskou ulicí v Plzni se bude stavět. Nyní je tam například...

Značné obavy z úbytku parkovacích míst nebo obchodů vyvolaly na konci roku 2025 u části obyvatel plzeňského Severního Předměstí informace, že se chystá nová výstavba v území mezi Gerskou a...

14. ledna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Biatlon v Ruhpoldingu 2026: Češky se ve štafetách blýskly i bez Davidové

Vítězslav Hornig na střelnici při štafetě v Oberhofu.

Světový pohár v biatlonu se v rámci Německa přesouvá z Oberhofu do Ruhpoldingu. Česká výprava tam dorazila v plném složení. Češky se umístily i bez Davidové v nejlepší pětici.

14. ledna 2026

OBRAZEM: Hejnický kostel dočasně přišel o dominantu, půltunový lustr míří na generálku

Půltunový lustr z poutního kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích čeká po...

Velmi těžký a křehký. Impozantní lustr z poutního kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích na Liberecku míří po 103 letech na generální obnovu. Téměř pět metrů vysoké a tři metry široké dílo z...

14. ledna 2026  15:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Neratovické koupaliště bude mít nový dětský bazén, nahradí současný nevyhovující

ilustrační snímek

Letní koupaliště v Neratovicích na Mělnicku bude mít nový dětský bazén. Nahradí současný, který už nevyhovuje. Práce za víc než 13 milionů korun bez DPH začnou...

14. ledna 2026  14:06,  aktualizováno  14:06

Přijel jsem se otužovat, tvrdil zdrogovaný naháč hlídce. Oblečení nechal v lese

U domu Karlose Vémoly zasahuje policie.

Za otužováním údajně přijel na Vysočinu pětadvacetiletý muž z Prahy, který v pondělí odpoledne zaměstnal policisty i záchranáře. Zcela bez oblečení se potuloval po Žďársku a pokřikoval na...

14. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Sdílená kola se vrátí do Pardubic, lákadlem budou i slevy. Smlouva však chybí

O půjčení růžových kol je mezi lidmi velký zájem.

Pardubice opět chtějí mít v ulicích kola, která si lidé mohou půjčit. Na podporu služby dá město 3,6 milionu. Starat se o ni bude dopravní podnik. Ten by podle ředitele Tomáše Pelikána mohl nabídnout...

14. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Konec slova proti slovu? Po revizorech ve Středočeském kraji budou nosit kamery i ti pražští

Přepravní kontroloři ve Středočeském kraji disponují přenosnými kamerami.

Přepravní kontroloři ve Středočeském kraji nově vyrážejí do terénu s tělesnými kamerami, které zaznamenávají obraz i zvuk po celou dobu kontroly. Cílem je vyšší bezpečnost, transparentnost a méně...

14. ledna 2026  15:33


EXTERNÍ E-MAIL
Krásný den,
v Praze na Želivském dává vánoční strom křídla. Takovou vánoční hvězdu jsem ještě neviděl. :)
Díky.
Ondra Obergruber

vydáno 14. ledna 2026  15:21

Vystrašení psi při požáru domu pokousali hasiče i majitele, kočka dostala kyslík

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. (14.1.2026)

Krátce po osmé hodině ranní vyjeli hasiči k požáru střechy rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. Kvůli jeho rozsahu a blízkosti hlavní silnice uzavřela policie příjezd do obce pro veškerou...

14. ledna 2026  11:02,  aktualizováno  15:21

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Roztyly

Roztyly

Roztyly

vydáno 14. ledna 2026  15:20

Černá cikánka, řekl prý učitel o studentce. Rasismus tu je, přitakávají další žáci

Budova Střední školy Educhem v Meziboří na Mostecku

Česká školní inspekce se zaměřila na soukromou střední školu Educhem v Meziboří na Mostecku. Její šetření souvisí s případem patnáctileté studentky, která před několika týdny upozornila na nevhodné...

14. ledna 2026  15:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.