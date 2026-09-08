Ještě více než ceny bytů vzrostly v posledních letech ceny garáží. V Moravskoslezském kraji se za posledních deset let jejich hodnota téměř zpětinásobila. Výrazně vyšší nejsou jen prodejní ceny, ale také výše pronájmů - ten se na sídlištích vyšplhal ze stovek korun na více než tři tisíce měsíčně.
Na dramatický růst cen má vliv nejen nedostatek parkovacích míst a rozšiřování modrých zón, ale také využití garáží jako skladů či dílen.
Podle statistik společnosti CEMAP – cenové mapy a portálu Reality. iDNES.cz byl růst ve zdejším regionu třetí nejvyšší v Česku. Od roku 2016 se v Moravskoslezském kraji zvýšila cena garáží o 426 procent. Vyšší nárůst zaznamenaly pouze Pardubický a Liberecký kraj.
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Zatímco v roce 2016 byla průměrná nabídková cena garáží na severu Moravy a ve Slezsku 4 676 korun za metr plochy, nyní už je to 24 611 korun. O zájmu svědčí také podstatně kratší průměrná doba, jak dlouho se garáže udrží v nabídce. Před deseti lety to bylo v Česku 159 dní, nyní je to pouhých 67 dní, v kraji ještě méně, jen 52 dní.
„Garáže jsou segment, který vyletěl ještě více než byty. Ten růst je zřetelný zejména v posledních pěti letech a týká se zejména velkých měst, Ostravy, Frýdku-Místku, Opavy a Nového Jičína,“ komentoval situaci Jan Kunz, regionální manažer Sting reality.
Pořízení není drahé
Vyhledávanou nemovitostí se garáže staly především díky relativně nízké pořizovací ceně. „V podstatě jde o jednu z nejlevnějších nemovitostí, do kterých lze na realitním trhu investovat. Následný pronájem je navíc poměrně bezstarostný, s minimálními provozními náklady a náklady na správu,“ vysvětlil Richard Kurko z frýdecko-místecké Kurko reality.
Investoři jsou podle jeho slov hlavními zájemci. „Letos jsme se téměř nesetkali s tím, že by někdo kupoval garáž výhradně pro vlastní potřebu. Odhadem až 90 procent kupujících pořizuje garáž jako investici s cílem ji následně pronajímat,“ řekl Kurko.
Frýdecko-Místecko je podle statistik i jedním z okresů z celého Česka, kde se prodejní ceny zvedly nejvýše. „Před zhruba deseti lety bylo možné některé garáže koupit přibližně za 100 tisíc korun. Dnes se běžná cena pohybuje kolem 700 až 750 tisíc korun,“ informoval Kurko. Výrazně roste také nájemné.
„Zatímco ještě nedávno dávali lidé měsíčně za pronájem garáže řádově stovky korun, teď jsme například v Opavě zprostředkovávali pronájem za 2,5 tisíce, to byla před časem ještě nemyslitelná částka,“ podotkl Kunz.
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Ceny pronájmů se však podle jeho slov mohou vyšplhat ještě výše. „Když jde o garáže na sídlištích, kde to mají lidé opravdu blízko, tak platí klidně i tři, tři a půl tisíce měsíčně,“ dodal.
Zajímavá investice
Relativně nízké ceny garáží v kombinaci s vysokými cenami nájmů z nich pak činí vysoce návratnou investici. Zatímco u bytů je návratnost vložené částky okolo 30 let, u garáží to může být polovina tohoto času.
Jedním z důležitých faktorů, které ženou ceny garáží nahoru, je i nedostatek parkovacích míst. „Největší cenový tlak vzniká tam, kde je parkování dlouhodobě obtížné, či tam, kde přibývají rezidentní zóny,“ popsal Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz.
„Všude se rozrůstají placené modré zóny, takže jestli se lidé mají rozhodnout, zda platit za parkování na parkovišti, nebo v bezpečné garáži, tak dají raději peníze do garáže,“ přiblížil další z faktorů Jan Kunz.
Mění se způsob využití garáží, které už dnes neslouží pouze k parkování automobilů. Současná auta jsou přitom větší a do řady starších garáží se pohodlně nevejdou. Stále častěji proto garáže slouží také jako skladovací prostory, dílny či zázemí řemeslníků.
„Z 90 procent všech námi letos prodaných garáží je jejich majitelé nevyužívají k parkování, ale jako sklady pro vlastníky bytů či jako provozní sklad firmy, dílny a podobně,“ uvedl Kurko.