Firmu Gearworks v dražbě získala GMC tech z Bašky. Už převzala provoz

Firma Gearworks byla v úpadku od začátku loňského roku, přičemž insolvenční návrh na sebe podala sama. Investora se nepodařilo najít, a tak byl v červnu návrh na reorganizaci stažen.

Úpadek se nakonec řešil konkurzem. Insolvenční správce usiloval o možnost prodeje podniku jako celku, což se nakonec při druhé dražbě podařilo.

„Vydražitelem obchodního závodu Gearworks se stala nedaleko sídlící společnost GMC tech. Strojírenská firma z Bašky se specializuje na obdobné výrobní zaměření. Provozu ostravského závodu ze skupiny Witkowitz se ujala rovnou. K předání došlo 1. října. Na doplacení kupní ceny má vydražitel lhůtu 60 dní,“ řekl Baumruk.

Dodal, že společnost GMC tech patří k předním tuzemským dodavatelům ozubení. Výrobní závod zaměstnává přes 50 lidí a v roce 2022 měl obrat přesahující 125 milionů korun. Obdobně jako společnost Gearworks se GMC zaměřuje na ozubená kola a převodovky, jen v menších rozměrech.

„Jsme rádi, že Gearworks získala renomovaná společnost z oboru a je zde předpoklad, že bude mít zájem navázat na dosavadní know-how a výrobní program ostravské společnosti a vrátit ji tak zpět na úspěšnou pozici na trhu,“ uvedl Jan Langmeier z insolvenční kanceláře Langmeier & Co.

Firma Gearworks má přibližně 130 věřitelů, kteří přihlásili pohledávky za více než 221 milionů korun. Hlavním důvodem, proč se podnik dostal do úpadku, je podle dřívějších informací firmy nezaplacení zakázek a další neuskutečněné práce na Ukrajině a v Rusku. V roce 2021 měla firma obrat téměř 234 milionů korun. Aktuálně zaměstnává zhruba 70 lidí.

Společnost Gearworks už jednou v insolvenci byla, a to ještě pod názvem Vítkovice Gearworks v roce 2016, když patřila do skupiny Vítkovice Machinery Group podnikatele Jana Světlíka. Do problémů se tehdy dostala spolu s několika dalšími společnostmi z holdingu. Firma pak prošla reorganizací a následně se stala součástí nové skupiny Witkowitz.