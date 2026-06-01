Rychlá změna v čele OKD. Generální ředitel Sikora byl odvolán, nahradil ho Džanaj

Darek Štalmach
  13:32
Sledovat Metro na Googlu
Čtyři roky vydržel v čele společnosti OKD Roman Sikora, poslední šéf firmy z její těžební éry. Předsedou představenstva se stal v dubnu 2022, o rok později přidal i pozici generálního ředitele. Sikoru státem vlastněná firma Prisko, jež je jediným akcionářem OKD, odvolala, v obou funkcích jej od 1. června nahradil Martin Džanaj.
Fotogalerie2

Nový generální ředitel OKD Martin Džanaj. (1. června 2026) | foto: OKD

Rychlá personální změna, jejíž důvody Prisko zatím nekomentovalo, přichází jen několik měsíců poté, co OKD definitivně ukončilo těžbu černého uhlí v České republice. Firma nyní řeší technickou likvidaci Dolu ČSM, následné rekultivace a hledání nového podnikání po konci hornické činnosti.

Džanajovi je 42 let a podle OKD je soudním znalcem v oboru stavebnictví a těžby černého uhlí se specializací na posuzování důlních škod na povrchových objektech. V minulosti už právě v oblasti důlních škod s OKD spolupracoval.

Dosud působil jako ředitel Českého znaleckého a výzkumného ústavu v Praze. Je absolventem inženýrského a doktorského studia na Stavební fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v oboru městského stavitelství a inženýrství.

Sikorův nástup se časově potkal se zásadním obratem v pohledu státu na poslední českou černouhelnou firmu. Ještě za první vlády Andreje Babiše se počítalo s tím, že těžba v OKD skončí nejpozději v roce 2022. Firma už tehdy v očekávání útlumu neinvestovala ani do přípravy další těžby uhlí.

Bývalý generální ředitel společnosti OKD Roman Sikora.

Po nástupu vlády Petra Fialy, začátku války na Ukrajině a prudkém růstu cen energií se ale scénář změnil. Krátce po Sikorově příchodu do čela představenstva zadalo ministerstvo financí OKD analýzu možného pokračování těžby.

V té době firma stále uváděla, že těžbu plánuje ukončit ve druhém čtvrtletí roku 2023. Zároveň ale už začaly přípravy důlních pracovišť pro rok 2023 a při případném dalším prodloužení by OKD muselo s přípravami začít nejpozději v červenci 2022.

21. května 2026

V červnu 2022 Fialova vláda oznámila prodloužení těžby minimálně do konce roku 2023 a zároveň otevřela možnost dalšího pokračování. V prosinci téhož roku OKD představilo střednědobý výhled, který počítal s těžbou až do konce roku 2025. Sikora se tak stal jednou z hlavních tváří období, kdy se OKD místo rychlého útlumu ještě na několik let vrátilo k plnohodnotné těžbě.

Ta definitivně skončila letos, kdy horníci na Dole ČSM dojeli poslední porub. OKD podle aktuální zprávy ukončilo hlubinné dobývání uhlí v České republice k 31. lednu 2026, po téměř 250 letech. Na posledním činném dole ČSM bylo v období let 1968 až 2026 vytěženo 124 335 056 tun černého uhlí. K 28. únoru skončil také provoz úpravny uhlí.

V OKD zjistíme, jaké jsou zásoby uhlí a jestli půjdou vytěžit, řekl Babiš v Karviné

Pod Sikorovým vedením OKD prodlouženou těžbu využilo i k tomu, aby si vydělalo na vlastní konec. Technická likvidace Dolu ČSM má podle dřívějších údajů vyjít zhruba na 3,3 miliardy korun a firma ji má zaplatit ze svých peněz, nikoli ze státního rozpočtu. Celková rezerva společnosti na pohornickou činnost přesahovala podle informací zveřejněných letos na jaře osm miliard korun.

Konec těžby v pravý čas

Definitivní konec těžby v OKD zřejmě přišel v pravý čas. Zatímco OKD těžbu ukončilo s rezervou na technickou likvidaci a pohornickou činnost, velké polské těžební firmy řeší hluboké ztráty. Situace při těžbě uhlí totiž není jednoduchá, hlubinná těžba uhlí v Evropě je ekonomicky stále složitější a u řady dolů ztrátová.

Například státem kontrolovaná Jastrzębska Spółka Węglowa, největší producent koksovatelného uhlí v Evropské unii, skončila loni se ztrátou 6,25 miliardy zlotých, tedy zhruba 36 miliard korun, a podle polského ministra státních aktiv potřebovala další miliardy zlotých na zajištění likvidity pro letošní rok.

OBRAZEM: Likvidace strojů a poslední dělníci. Nahlédněte do dolu na Karvinsku

Na rozdíl od nich OKD podle únorového vyjádření místopředsedy představenstva Jana Solicha skončilo i poslední rok těžby v plusu.

„My jsme ty výsledky ještě neříkali ani našemu akcionáři, nejsou auditované, ale proti očekávání končíme v černých číslech. Což je asi velký rozdíl proti sousedním dolům v Polsku, které jsou v obrovských ztrátách,“ řekl Solich.

Zároveň ale odmítal, že by dávalo smysl těžbu dál prodlužovat. „Stoprocentně mohu říct, že pokud bychom pokračovali v přípravách, byli bychom v minusu. Díky přerušení přípravných prací došlo k obrovskému ušetření finančních prostředků. Je to jako v tom filmu: Na jaře už nezaseju. To je o těch přípravách,“ dodal.

Právě další život OKD po těžbě bude hlavním úkolem nového vedení. Firma počítá s tím, že se bude věnovat technické likvidaci dolu, využití důlního plynu, energetickým projektům, správě a pronájmům pozemků i dalším podnikatelským aktivitám v areálech po těžbě. OKD podle aktuální zprávy zahájilo další podnikání v oblastech energetiky a developmentu a má přibližně 600 kmenových zaměstnanců.

20. listopadu 2025
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Spor o galvanovnu uprostřed obce trvá 12 let. Firma chce provoz o kousek posunout

Část areálu pro někdejší zemědělskou výrobu uprostřed Rantířova. Z jedné strany...

Již dvanáct let vlekoucí se spor o nelegálně vybudovanou galvanovnu firmy M-Kovo v Rantířově u Jihlavy přechází do další kapitoly. Zatímco soud už před časem rozhodl o odstranění galvanovny,...

1. června 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

1. června 2026  14:32

V Liberci bude po roce šampionát vodicích psů, novinkou je disciplína v autobuse

ilustrační snímek

Vodicí psi budou se svými nevidomými pány po roce opět soutěžit v Liberci. Desátý ročník akce, která bude pošesté i republikovým šampionátem, bude v centru...

1. června 2026  12:57,  aktualizováno  12:57

Počty nakažených žloutenkou na jihu Moravy klesají, epidemie však přetrvává

ilustrační snímek

V květnu přibylo v Jihomoravském kraji 33 lidí nakažených žloutenkou. Jejich počet klesá několik měsíců, epidemie však stále přetrvává, uvedli dnes hygienici...

1. června 2026  12:48,  aktualizováno  12:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stop vylidňování. Svitavy nabízí tisíce za trvalý pobyt, městu se to vyplatí

Z náměstí Míru se stala obytná zóna, ve které chce svitavská radnice co nejméně...

Třetí největší město v Pardubickém kraji se chce zbavit tzv. černých duší a dát stopku vylidňování. Svitavy proto spustily kampaň, kterou chtějí motivovat lidi k trvalému pobytu jednorázovým...

1. června 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Bravantický zámek na Novojičínsku láká na rekordní expozici modelů aut

ilustrační snímek

Návštěvníci zámku v Bravanticích na Novojičínsku letos uvidí rozšířenou expozici modelů aut. Jejich počet se zdvojnásobil zhruba na 2000. Sedm desítek modelů v...

1. června 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Ke stávce adiktologů se na Vysočině připojily oblastní charity i Kolpingovo dílo

ilustrační snímek

Dnešní stávku poskytovatelů adiktologických služeb na Vysočině podporují oblastní charity i žďárské pracoviště společnosti Kolpingovo dílo, které má ročně v...

1. června 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

V Muzeu K-S 14 v Králíkách je výstava o šlechtickém rodu Althannů

ilustrační snímek

Až do konce roku mohou lidé navštívit v Muzeu K-S 14 na Velkém náměstí v Králíkách výstavu Althannové: šlechta na hranici. Je věnovaná aristokratickému rodu,...

1. června 2026  12:39,  aktualizováno  12:39

Dětský ombudsman dostal za první rok 1500 podnětů, přes desetinu od dětí

ilustrační snímek

První dětský ombudsman Martin Beneš dostal za necelý rok ve funkci 1557 podnětů, z toho 176 mu poslaly přímo děti. Často se týkaly například rodičovských...

1. června 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Před 30 lety jste si v Praze naposledy štípli lístek. Začala revoluce v odbavování

Typické oranžové / žluté označovače jízdenek v Pražské integrované dopravě od...

Jedna z největších revolucí v odbavení cestujících ve veřejné dopravě v hlavním městě se odehrála přesně před 30 lety. Právě 1. června 1996 začal platit přestupní tarif. Sada změn zásadním způsobem...

1. června 2026  14:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Communication Summit 2026 ukáže, jak dosáhnout měřitelného dopadu

1. června 2026  14:07

Dozvuky bouřek na jihu Čech. Šumava hlásí spadlé větve na turistických trasách

Následky bouřky a silného větru v Boršově na Českobudějovicku. (31. května 2026)

Přes jižní Čechy se v neděli přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovovali. Ještě kolem 20:30 bylo bez proudu přibližně 1800...

1. června 2026  6:42,  aktualizováno  14:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.