Auto se zřítilo do řeky, uvěznilo zraněnou dívku. Vytáhli ji Gentlemani silnic

Byl sychravý pátek 14. března 2024 okolo patnácté hodiny, teplota se pohybovala těsně nad bodem mrazu a poletoval sníh. Čtyřiapadesátiletý Jiří Magdoň mířil z Ostravy ze zaměstnání domů, před jeho vozem a ještě asi dvěma dalšími jela modrá škodovka.

Jenže na silnici mezi obcemi Hukvaldy a Kozlovice se stalo něco podivného. „Projel jsem zatáčkou, po které následuje několik stovek metrů rovinky. Jenže škodovka doslova zmizela, před námi už vůbec nebyla,“ popisuje řidič.

Dojel téměř na konec roviny, kde mu to nedalo, zastavil, s vozem se otočil a jel zpět. „Šrotovalo mi v hlavě, jestli třeba za zatáčkou ještě není jiná cesta, ale ne. Až když jsem zastavil, tak jsem si všiml, že auto skončilo pod srázem v řece Ondřejnici,“ líčí Magdoň.

Zastavil několik protijedoucích automobilů, v jednom z nich seděl za volantem 41letý Břetislav Vala. „Z jiného vozu zavolali záchranku, já místo velmi dobře znám, takže mi bylo jasné, že po čtyřmetrovém srázu se k autu v řece nedostaneme. Rychle jsem to objel z druhé strany, odkud už jsme k autu mohli,“ pokračuje v popisu dramatické situace.

U havarovaného vozu už postával mladík, který byl v šoku. Na dotaz, jestli v autě někdo zůstal, přikývl se slovy, že přítelkyně.

„Byla zaklíněná na místě spolujezdce. Byla při vědomí a říkala, že ji moc bolí ruka. Napadlo mě, že bych ji mohli vyprostit přes kufr. Naštěstí se mi dívku podařilo vytlačit a pak už mohla jít sama. To už přijeli policisté, hasiči i sanitka, přiletěl vrtulník. Byli tam neuvěřitelně rychle, funguje to skvěle,“ chválí Vala akceschopnost záchranného systému.

Zdůraznil, že nebýt všímavosti Magdoně, na auto by asi nikdo dlouho nepřišel. „Ze silnici totiž k řece není vidět, všichni by jeli dále. To bylo zásadní, že si uvědomil, že to auto, co bylo před ním, už najednou není a vrátil se,“ zdůrazňuje.

„Nemám pocit, že bych byl nějaký hrdina,“ reagoval s úsměvem Jiří Magdoň.

„Na silnicích spíše vládne bezohlednost“

Nehoda neskončila tragicky. Osmnáctiletého řidiče škodovky, který jel asi příliš rychle a za zatáčkou dostal vůz do smyku, odvezla sanitka do nemocnice. Devatenáctiletou dívku pak do nemocnice transportoval vrtulník. Údajně utrpěla zlomeninu klíční kosti a několik drobnějších zranění.

„Kdyby se auto převrátilo úplně na střechu nebo byl náraz ještě prudší, tak se mohla utopit, případně by utrpěla ještě závažnější zranění,“ upozornil moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel.

Posteskl si, že na tuzemských silnicích jsou spíše k vidění nevšímavost, arogance a agrese. „Chování účastníků dopravního provozu se bohužel zhoršuje, a proto je zapotřebí takové gentlemanské chování ocenit. Opravdu to není samozřejmost,“ doplnil Kužel.

Projekt Gentleman silnic zaměřený na statečné činy v dopravním provozu ocenil od svého začátku v roce 2004 už 235 řidičů, v Moravskoslezském kraji to bylo i s těmi současnými 29. „Naposledy to bylo v tomto regionu v roce 2019,“ poznamenal Jan Marek, mluvčí společnosti Generali Česká pojišťovna, která projekt společně s Policií ČR zaštiťuje.