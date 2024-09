Mzdy jako v Hyundai. Stát představil studie ke gigafactory na Karvinsku

Vyplývá to ze studií, s nimiž ve středu zástupci ministerstva průmyslu a obchodu seznámili obce a spolky na Bohumínsku dotčené stavbou průmyslové zóny.

Podle Jana Havránka ze společnosti AQE Advisors, jednoho z tvůrců dopadové studie, by příchod velkého investora mohl vedle jiného zpomalit i úbytek počtu obyvatel kraje.

„Mezi roky 2010 až 2023 klesal počet obyvatel Moravskoslezského kraje nejrychleji v rámci České republiky, do roku 2070 odhaduje Český statistický úřad další pokles o 27 procent,“ komentoval současný stav regionu Jan Havránek.

Důvody úbytku počtu obyvatel jsou podle něj i v nedostatečné nabídce dobře placených pracovních míst. „V kraji chybí nabídka lépe placená práce pro kvalifikované obyvatele, jejichž počet se i proto snižuje. My vycházíme z toho, že investor nabídne vyšší než mediánové mzdy, na úrovni automobilky Hyundai,“ doplnil autor studie.

Ta zároveň reaguje i na další výtku odpůrců stavby gigafactory poblíž ptačí oblasti, že území zatíží velký nápor pracovníků zdaleka. Dostatečná pracovní síla je podle studie už v dojezdové vzdálenosti do patnácti minut. A na vyšší platy v zóně by museli reagovat i zaměstnavatelé v okolí, což by mělo vést k růstu platů i jinde.

Povodně by se zhoršit neměly

Starosty Dolní Lutyně nebo Bohumína ale zajímala hlavně druhá včera zveřejněná zpráva, studie záplavového území. Měla ukázat, nakolik by se změnily podmínky v okolí průmyslové zóny při případných povodních.

Chystaná průmyslová zóna v Dolní Lutyni totiž leží v záplavovém území řeky Olše a samotná zóna by měla být připravena zvládnout stoletou vodu.

„Sestavili jsme nový matematický model Olše i Lutyňky, použili jsme při tom nejnovější podklady, navrhli i protipovodňová opatření,“ popsal vznik studie záplavového území Filip Urban ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, která studii připravovala. „Umíme tak říct, co se bude za povodně dít, kam ta voda v daném území bude proudit.“

Výsledek vodohospodářské studie starosty Dolní Lutyně i Bohumína uklidnil.„Víme, že záplavová studie dopadla, co se naší obce týče, ale i ostatních, dobře. Další teprve uvidíme,“ komentoval nové informace starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek. „Případná výstavba by tak neměla ovlivnit situaci v obcích, neměla by zhoršit odtokové poměry.“

Podobně reagoval i starosta Bohumína Petr Vícha. „Byli jsme informováni o situaci v záplavové oblasti, jaké jsou změny při přípravě silnice I/67, a také jsme byli seznámeni s dopadovou studií, co by případná stavba přinesla Bohumínu a okolí v rámci zaměstnanosti a podobně,“ popsal setkání se zástupci státu starosta Bohumína. Od státu čeká pokračování v přípravách. „Záplavová studie je zatím ale hotová jen ze 75 procent a my i Věřňovice chceme, aby stát nachystal další zlepšení protipovodňové ochrany, zejména pak na Lutyňce.“