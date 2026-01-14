Gigafactory škrtli, průmyslová zóna se v Dolní Lutyni chystá dál. Investor nejasný

Darek Štalmach
  15:02aktualizováno  15:02
Jednu z posledních možností vznést připomínky proti vzniku průmyslové zóny v Dolní Lutyni na Karvinsku dnes měli lidé a organizace, kterým se tento záměr státu nelíbí. V budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se odpoledne konalo veřejné projednávání návrhu změny krajské obdoby územního plánu. Právě ta určuje, co v daném území může vzniknout, zda zůstane zemědělskou půdou, nebo se otevře průmyslové výstavbě.
Veřejné projednání aktualizace zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje,...

Veřejné projednání aktualizace zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které se týká i stavby plánované průmyslové zóny v Dolní Lutyni na Karvinsku. (14. leden 2026) | foto: Darek Štalmach, MF DNES

Veřejné projednání aktualizace zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje,...
Plocha, nyní pole, kde by měla v katastru Dolní Lutyně na Karvinsku stát...
V Dolní Lutyni na Karvinsku se konala několikahodinová beseda o plánech na...
Poblíž Věřňovic na Karvinsku má vzniknout obří gigafactory. Místní se bojí, že...
12 fotografií

Projednávaný dokument má vytvořit podmínky pro vznik strategického podnikatelského parku v Dolní Lutyni. Ačkoli se v minulosti mluvilo především o výstavbě gigafactory na výrobu baterií pro elektromobily, konkrétní investor dnes známý není.

Už loni v únoru oznámili zástupci společnosti SIRS Development, která přípravu průmyslové zóny zajišťuje, že investor – v té době ještě oficiálně nepotvrzená společnost Samsung – své investiční rozhodnutí odkládá.

Stát však s přípravou území nepřestal a dál na ní pracuje. „Probíhá změna územního plánu a posuzování vlivů na životní prostředí, aby bylo území připraveno pro případného jiného investora v budoucnu,“ konstatoval premiér Andrej Babiš (ANO).

Konec gigafactory v Dolní Lutyni? Babiš projekt odmítl, chce tam jinou investici

Právě skutečnost, že stát pokračuje v přípravě rozsáhlé průmyslové zóny i bez jasného investičního záměru, patří k hlavním bodům kritiky obce Dolní Lutyně, místních spolků i části obyvatel.

„Na dnešní veřejné projednání nejdeme s nějakým velkým očekáváním. Obec už se účastnila neveřejného projednání a připomínky jsme podali. Dnes je to hlavně prostor pro občany a spolky,“ uvedl starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek před zahájením jednání.

„Pro nás jsou důležité všechny připomínky, které jsme k dokumentaci formulovali. Teď bude záležet na tom, jak je posoudí úředníci,“ řekl Buzek.

„Kolik nás to stálo, nemám přesně spočítané, ale zhruba půl milionu korun. Teď budeme spíš vyčkávat, jaké budou další kroky,“ dodal starosta. Podle něj obec vítá, že gigafactory v Dolní Lutyni nebude. „Zároveň ale nevíme, co bude následovat. Dozvídáme se o nějakém plánu B, ale o jeho podobě nejsme informováni,“ podotkl Buzek.

Rizika pro kvalitu života

Odpůrci upozorňují na rozsah plánované zóny, zábor zemědělské půdy, zásahy do krajiny i možná rizika pro životní prostředí a kvalitu života v obci.

Kritika i obavy. O plánech na gigafactory na Karvinsku se hodiny debatovalo

„Veřejné projednání je dnes čistě úřednické jednání nad dokumentací ke změně zásad územního rozvoje. Nejde o politickou debatu o tom, jestli zóna vznikne, nebo ne. Smyslem je možnost se ptát na technické a odborné věci v podkladech, které mají stovky stran,“ uvedl Martin Bohoněk ze spolku Zachovejme Poolší.

Podle něj je klíčové, aby připomínky upozornily na slabá místa dokumentace. „Cílem je, aby krajské zastupitelstvo dostalo jasný signál, že dokumentaci nelze v této podobě schválit a je potřeba ji přepracovat,“ doplnil.

Dopravní napojení

Výhrady k projektu uplatnilo také město Bohumín, jehož katastr s plánovanou zónou bezprostředně sousedí. Město nesouhlasí zejména s navrženým řešením dopravy, které podle něj počítá s dočasným a jednostranným napojením průmyslového parku na silnici I/67.

Veřejné projednání aktualizace zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které se týká i stavby plánované průmyslové zóny v Dolní Lutyni na Karvinsku. (14. leden 2026)
Veřejné projednání aktualizace zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které se týká i stavby plánované průmyslové zóny v Dolní Lutyni na Karvinsku. (14. leden 2026)
Plocha, nyní pole, kde by měla v katastru Dolní Lutyně na Karvinsku stát gigafactory. (8. června 2024)
V Dolní Lutyni na Karvinsku se konala několikahodinová beseda o plánech na vznik gigafactory. (28. dubna 2025)
12 fotografií

„Požadujeme zrušení dočasného dopravního napojení, které považujeme za nesystémové plýtvání veřejnými prostředky. Silnice mezi Bohumínem a Karvinou je už dnes na hraně své kapacity,“ uvedla mluvčí Bohumína Jana Končítková.

Radnice zároveň upozorňuje na rizika spojená s povodněmi a požaduje jasné garance, že navrhovaná protipovodňová opatření nezhorší bezpečnost obcí ležících níže po toku Olše a Odry.

Sporné biokoridory

Sporné je podle města rovněž navržené řešení biokoridorů, které má podle odborníků zhoršit prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy.

Oponentní posudek pro Dolní Lutyni zpracoval Lukáš Choleva, zoolog Ostravské univerzity. „Stínové biologické průzkumy ukázaly, že oficiální studie významně podhodnotily druhovou pestrost i kvalitu území. Některé druhy v nich úplně chybí, přestože jsou na lokalitě přítomné,“ uvedl Choleva.

„Pokud se takové podklady používají pro hodnocení soustavy Natura 2000 nebo pro druhovou ochranu, může území působit mnohem méně významně, než jaké ve skutečnosti je,“ sdělil zoolog.

Podotkl, že už před více než rokem upozorňoval, že biologickým průzkumům chybí standardní metodika. „Přesto se s těmito nekvalitními podklady dál pracuje a staví se na nich další závěry,“ uvedl.

Kraj ne, stát ano...

Moravskoslezský kraj se od samotného záměru stavby zóny distancuje s tím, že jeho role je čistě procesní.

„Nositelem záměru průmyslové zóny Dolní Lutyně není kraj, ale stát prostřednictvím ministerstva průmyslu a státní agentury SIRS. Úloha kraje se týká výhradně úředních kroků spojených se změnou zásad územního rozvoje,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Kraj podle ní v procesu přípravy pokračuje, protože zatím nedostal od ministerstva žádnou jinou instrukci.

Veřejné projednávání je jedním z klíčových kroků celého procesu. Podle zákona může veřejnost do patnácti dnů od jeho konání uplatnit písemné připomínky k návrhu změny zásad územního rozvoje i k vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí.

Právě tyto připomínky nyní rozhodnou o tom, zda a za jakých podmínek bude kraj v přípravě strategické zóny v Dolní Lutyni pokračovat.

11. ledna 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Žáci plnili výzvu ze sociální sítě. Škrtili se tak dlouho, až jeden omdlel

ilustrační snímek

Neblahým vlivem sociálních sítí se zabývají v jedné ze znojemských základních škol. Sedmáci se v ní minulý týden na základě takzvané výzvy škrtili tak dlouho, až jeden z nich omdlel. Vedení školy...

14. ledna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Míst pro parkování neubude, slibuje Plzeň lidem ze Severního Předměstí

Mezi Gerskou a Manětínskou ulicí v Plzni se bude stavět. Nyní je tam například...

Značné obavy z úbytku parkovacích míst nebo obchodů vyvolaly na konci roku 2025 u části obyvatel plzeňského Severního Předměstí informace, že se chystá nová výstavba v území mezi Gerskou a...

14. ledna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Biatlon v Ruhpoldingu 2026: Češky se ve štafetách blýskly i bez Davidové

Vítězslav Hornig na střelnici při štafetě v Oberhofu.

Světový pohár v biatlonu se v rámci Německa přesouvá z Oberhofu do Ruhpoldingu. Česká výprava tam dorazila v plném složení. Češky se umístily i bez Davidové v nejlepší pětici.

14. ledna 2026

OBRAZEM: Hejnický kostel dočasně přišel o dominantu, půltunový lustr míří na generálku

Půltunový lustr z poutního kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích čeká po...

Velmi těžký a křehký. Impozantní lustr z poutního kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích na Liberecku míří po 103 letech na generální obnovu. Téměř pět metrů vysoké a tři metry široké dílo z...

14. ledna 2026  15:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Neratovické koupaliště bude mít nový dětský bazén, nahradí současný nevyhovující

ilustrační snímek

Letní koupaliště v Neratovicích na Mělnicku bude mít nový dětský bazén. Nahradí současný, který už nevyhovuje. Práce za víc než 13 milionů korun bez DPH začnou...

14. ledna 2026  14:06,  aktualizováno  14:06

Přijel jsem se otužovat, tvrdil zdrogovaný naháč hlídce. Oblečení nechal v lese

U domu Karlose Vémoly zasahuje policie.

Za otužováním údajně přijel na Vysočinu pětadvacetiletý muž z Prahy, který v pondělí odpoledne zaměstnal policisty i záchranáře. Zcela bez oblečení se potuloval po Žďársku a pokřikoval na...

14. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Sdílená kola se vrátí do Pardubic, lákadlem budou i slevy. Smlouva však chybí

O půjčení růžových kol je mezi lidmi velký zájem.

Pardubice opět chtějí mít v ulicích kola, která si lidé mohou půjčit. Na podporu služby dá město 3,6 milionu. Starat se o ni bude dopravní podnik. Ten by podle ředitele Tomáše Pelikána mohl nabídnout...

14. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Konec slova proti slovu? Po revizorech ve Středočeském kraji budou nosit kamery i ti pražští

Přepravní kontroloři ve Středočeském kraji disponují přenosnými kamerami.

Přepravní kontroloři ve Středočeském kraji nově vyrážejí do terénu s tělesnými kamerami, které zaznamenávají obraz i zvuk po celou dobu kontroly. Cílem je vyšší bezpečnost, transparentnost a méně...

14. ledna 2026  15:33


EXTERNÍ E-MAIL
Krásný den,
v Praze na Želivském dává vánoční strom křídla. Takovou vánoční hvězdu jsem ještě neviděl. :)
Díky.
Ondra Obergruber

vydáno 14. ledna 2026  15:21

Vystrašení psi při požáru domu pokousali hasiče i majitele, kočka dostala kyslík

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. (14.1.2026)

Krátce po osmé hodině ranní vyjeli hasiči k požáru střechy rodinného domu v obci Hvozdná na Zlínsku. Kvůli jeho rozsahu a blízkosti hlavní silnice uzavřela policie příjezd do obce pro veškerou...

14. ledna 2026  11:02,  aktualizováno  15:21

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Roztyly

Roztyly

Roztyly

vydáno 14. ledna 2026  15:20

Černá cikánka, řekl prý učitel o studentce. Rasismus tu je, přitakávají další žáci

Budova Střední školy Educhem v Meziboří na Mostecku

Česká školní inspekce se zaměřila na soukromou střední školu Educhem v Meziboří na Mostecku. Její šetření souvisí s případem patnáctileté studentky, která před několika týdny upozornila na nevhodné...

14. ledna 2026  15:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.