Na lidi se to tady řítí ze všech stran, říká mluvčí spolku proti gigagactory

Byl jste jedním z návštěvníků debaty se zástupci státu, který chce stavět zónu v blízkosti vaší obce. Co vás tam přivedlo?

Chtěli jsme si hlavně vyslechnout informace, kterých jsme do té doby příliš neměli. Výstavba fabriky je pro nás zásadní, máme ji dvě stě metrů od domu, není to pro nás jednoduchá situace.

O vzniku zdejší zóny se uvažovalo už před časem, pak tyto snahy ale ustaly.

Byli jsme postaveni před hotovou věc, přestože tady byla garance vlády, že průmyslová zóna u nás nevznikne. Před lety se odrazil nějaký nápor Hyundaie, dnes stojíme před novým problémem.

Co je podle vás největší problém?

Fabrika na 280 hektarech, o rozloze 380 fotbalových hřišť, v bezprostřední blízkosti ptačí zóny v záplavovém území řeky Olše, z toho mají obavy opravdu všichni.

Těch obav asi je více...

Hovoří se tady také o více než sedmi tisících pracovních místech, byť to bude méně, vypadá to spíše na 1 800 pracovních míst na začátku a v nějakých dalších vlnách v budoucnosti, ale i to je dost. Všichni víme, jak to vypadá se zaměstnaností v kraji. Je tady dostatek pracovních míst na kvalifikovaných pozicích, ta fabrika by také měla nabízet kvalifikovaná místa, takže je zde obava, jaké lidi to přiláká. Aby se tady po půlnoci po vsi nepotulovaly nějaké nezvané osoby.

Kolik lidí se už podepsalo pod vaší peticí?

Podepsalo se pod ni již přes tři tisíce lidí. My to vnímáme jako jakýsi názor, že jsou lidé proti, ale důležitější pro nás bude referendum, které má vyšší právní váhu.

Kdy by se mělo referendum uskutečnit?

Co nejdříve. Chtěli bychom, aby proběhlo už o eurovolbách (ty se mají konat 7. a 8. června 2024 – pozn. red.). Napneme všechny síly, abychom do té doby vygenerovali jednu, možná i dvě otázky, na které by voliči odpovídali, abychom znali jejich názor.

Vy jste zdejší rodák?

Já jsem se přistěhoval do Věřňovic před přibližně osmi lety, nejsem sám, kdo se sem takto dostal. Žije se tady v klidu, uprostřed přírody, a to by teď mohlo skončit.

Díky zóně by mohl vzniknout obchvat, slibují se i další změny.

Obchvat Dolní Lutyně je podle mých informací slibovaný už dlouho, stavba gigafactory by jej zřejmě uspíšila jen asi o dva roky, to jako moc velkou výhodu nevidím. Navíc je tady dálnice, na níž se dodnes nevybudovaly protihlukové bariéry, chystá se stavba vysokorychlostní železnice, která by tudy také vedla, do toho fabrika... Na lidi se to tady řítí ze všech stran a určitě to není to, co by zdejší obyvatelé chtěli.

Co všechno proti tomu děláte?

Založili jsme spolek Zachovejme Poolší, abychom získali právní subjektivitu k jednáním, jsme zatím tři členové, ale není to jen o zachování Poolší kvůli jednomu průmyslovému parku, ale kvůli dlouhodobém zachování zdejší krajiny.

Jak vnímáte výsledky výzkumu, podle něhož je většina obyvatel Karvinska pro příchod velkého investora?

U průzkumů záleží na tom, jak je položená otázka. Možná bych také byl pro, kdyby se mě někdo zeptal, jestli jsem pro příchod velkého investora na Karvinsko. Ale je rozdíl brownfield a zdejší příroda. Ta otázka byla podle mě silně zavádějící, navíc průzkum proběhl dříve, než se vědělo, že se investor chystá právě do Dolní Lutyně.