Národní divadlo moravskoslezské uvede po 16 letech balet Giselle

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) uvede 12. listopadu v Divadle Antonína Dvořáka premiéru baletu Giselle. Dílo skladatele Adolpha Charlese Adama patří k nejznámějším titulům romantického baletního repertoáru a na ostravské jeviště se vrací po 16 letech. Novou choreografii připravila Andrea Helander Kramešová. ČTK to dnes po generální zkoušce řekla mluvčí divadla Šárka Swiderová.
"Balet vypráví příběh venkovské dívky Giselle, která se zamiluje do Alberta, aniž tuší, že je šlechticem zasnoubeným s jinou ženou. Když odhalí jeho podvod, psychicky se zhroutí a zemře," řekla. Dodala, že ve druhém jednání se příběh přesouvá do nadpřirozeného světa víl, kde Giselle navzdory zradě dokáže Albertovi odpustit a zachránit mu život.
Kramešová se při přípravě nové inscenace zaměřila na psychologii postav a jejich vztahy. Chce zachovat klasický taneční jazyk, zároveň ale postavám dát motivace a emoce, kterým bude rozumět i současné publikum. "Giselle je pro mě především příběhem o lásce, zradě a odpuštění. Její odpuštění nevnímám jako slabost. Naopak, právě v něm nacházím její největší vnitřní sílu," uvedla choreografka.
Výraznější prostor dostane v nové inscenaci také postava myslivce Hilariona. Choreografka jej představuje jako člověka, který se potýká s rozporem mezi láskou a svědomím. Pro závěr prvního jednání proto připravila jeho nové sólo na hudbu z Adamova baletu Orfa.
Scénografii představení vytvořil Martin Chocholoušek, kostýmy navrhl Roman Šolc. Dramaturgem inscenace je Václav Janeček. Hudební nastudování připravil Filip Urban.
Jednou z představitelek titulní role je Maria Carla Ognisantová. Role Giselle podle ní vyžaduje nejen technickou přesnost, ale také výrazný herecký výkon a zvládnutí náročné proměny emocí. "Je to opravdu horská dráha emocí. Už při prvním zkoušení scény, kdy Giselle zešílí, jsem cítila obrovskou směs pocitů a po skončení jsem potřebovala pár minut, abych se z toho dostala," uvedla tanečnice.
Balet Giselle vznikl pro italskou tanečnici Carlottu Grisiovou, světovou premiéru měl v roce 1841. V Ostravě byl poprvé uveden 23. listopadu 1922 v tehdejším Městském divadle, dnešním Divadle Antonína Dvořáka. Titulní roli tehdy tančila Olga Janatová, Alberta ztvárnil první šéf ostravského baletu Achille Viscusi. Nová inscenace bude sedmým ostravským nastudováním tohoto díla.