Gladiator Race láká siláky, můžete ale i putovat za pohádkami nebo vidět šermířské souboje

Vyberete si z výběru našich akcí?

Gladiator Race

Populární překážkový závod Gladiator Race se o víkendu zastaví v Ostravě. V sobotu i v neděli se tam budou moci bavit sportovci různých výkonnostních i věkových kategorií.

„Závod přináší jedinečnou kombinaci sportovní výzvy a zábavy. Zúčastnit se může úplně každý, bez ohledu na věk nebo fyzickou zdatnost,“ vzkazuje v pozvánce pořadatelský tým. Gladiator Race přinese pestrou škálu tratí různých délek a obtížností, takže si na své přijdou jak zkušení sportovci, tak úplní začátečníci. „Závod má zázemí nákupního centra Avion a nádhernou trasu kombinující přírodní terén kolem řeky Odry a jejích slepých ramen. Běžecky vděčná, rychlá, rovinatá trať má komplexní škálu překážek – silové, technické, vodní a dovednostní,“ uvádějí organizátoři. „Jde o ideální trénink nebo rychlostní závod pro špičkové závodníky, ale současně je to skvělé intro pro nováčky do dalších závodů. Nesoutěžní kategorie FUN je pak ideální pro první zkušenost s překážkovým závodem.“

Dospělí běží v sobotu asi čtyřkilometrový Gladiator Race s více než 20 přírodními a umělými překážkami, na děti čeká kratší trať se sedmi až dvanácti překážkami. V neděli je na programu překážkový závod určený pro jednotlivce se psem. Dětské sobotní závody a nedělní akce se psy začínají v 9.00, dospělí v sobotu vybíhají od 12.40. Více informací najdou zájemci na stránkách závodu www.gladiatorrace.cz.

Zámek plný pohádek

Romantický areál zámku Kunín se díky poslední květnovou sobotu promění v pohádkový svět plný her, tvoření, hudby, tance a divadelních představení. Pestrý program pro děti a dospělé i vstup do zámku na akci nazvanou Zámek plný pohádek bude pro všechny zdarma. „V zámeckém areálu si malí i velcí návštěvníci užijí krásný program. Na jednom místě se zábavnou formou představí krajská muzea, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Těšínské divadlo, Moravskoslezská vědecká knihovna i Černá kostka, tedy Centrum digitalizace, vědy a inovací. Na zámku potkáte pohádkové postavy, stánky s regionálním občerstvením, soutěže, workshopy a různá vystoupení,“ uvedl krajský radní pro kulturu a památkovou péči Peter Harvánek. Brány areálu se zítra otevřou v 9 hodin, program potrvá do 17 hodin.

Mezinárodní výstava bonsají

Třinecký kulturní dům Trisia hostí od pátku do neděle mezinárodní výstavu bonsají. Dnešní program startuje ve 14.00 ukázkami bonsajisty Jana Novotného, v zítřejším programu bude rovněž od 14.00 k vidění práce Václava Nováka. V neděli budou mít návštěvníci možnost ochutnat od 10.00 japonské čaje s Davidem Šrubařem.

Víkend s vojenskou historií

Víkend věnovaný vojenské historii si budete moci užít v Jiříkově na Bruntálsku na hradě Sovinec, který bude plný šermířů a vojáků napříč staletími. Víkendová akce je věnovaná všem válečným veteránům napříč stoletími a hold jejich odvaze a statečnosti vzdají během svých ukázek kluby vojenské historie, mušketýrská jednotka a mnoho dalších. K vidění budou ukázky sečných a palných zbraní, dělostřelecká jednotka a další. Můžete se těšit i na oblíbený Sovinecký rébus, v němž si můžete vy či případně děti ověřit, co jste se o hradu a jeho historii dozvěděli. Samozřejmě bude možné projít si oblíbený speciální okruh pro děti a rodiny s dětmi. Akce se koná za každého počasí, za deště budou vystoupení v interiérech hradu a na 5.nádvoří, kde je lze sledovat i z ochozů.

Opavský den dětí

Městské sady a centrum Opavy se dnes a zítra promění ve velké dětské hřiště plné her, soutěží a nevšedních zážitků. Město Opava zve na Opavský den dětí, který nabídne pestrý program pro malé i velké.

V pátek od 17 do 21 hodin ožije večerní Opava památkami – v rámci programu poznávací části Dne dětí se otevřou třeba Dům umění, kostel sv. Václava, knihovna, muzeum i Hláska. Zítřejší program v Městských sadech bude od 13 do 18 hodin. Děti se mohou těšit například na nafukovací atrakce, sportovní aktivity, tvořivé dílny či ukázky hasičské, policejní, vojenské či zemědělské techniky. Chybět nebude ani zábava pro dospělé – gastrofestival Menu světa představí tradiční kuchyně pěti kontinentů. Gastrofestival v parku potrvá od 9 do 22 hodin a v každé sekci si návštěvníci budou moci zakoupit tradiční pokrmy a nápoje z dané části světa.

Rocktherapy Orlová

Rockový festival v Letním kině s podtitulem Hudbou na pomoc dětem bude k vidění v sobotu v Orlové. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení kapel Trautenberk, Ingott, The Pant, Demos a dalších. „Vracíme se k tradici a opět budeme pomáhat! Klára Verbíková, Kateřina Křístková a Alexander Široký, to jsou ti, kterým letos společně pomůžete. Tvářím projektu bude věnováno 40 % z každé prodané vstupenky,“ informovali organizátoři. Začátek festivalu je v 15.00.

Štramberská pouť

Chcete si užít pohodovou neděli? Vyražte na pouť do Štramberka vychutnat si vše, co k tomu tradičně patří – atrakce pro děti i dospělé, chutné jídlo, lahodné pití, stánky, ve kterých nakoupíte všechno možné. Potkáte kamarády či rodinu a užijete si fajn neděli.

Závod míru U23

Už ve čtvrtek odstartoval 12. ročník Závodu míru jezdců do 23 let, jehož etapy je zavedou na silnice v kraji. Peloton se představí na známých místech, podoba etap se oproti loňsku ale opět liší. Včera vyrazili talentovaní cyklisté z Krnova do Šternberku, dnes jedou z Uničova do Rýmařova, trasa je ale o 33 km delší a jezdci nastoupají více výškových metrů. Sobotní třetí etapa zavede peloton znovu na Dlouhé stráně, letos po startu ze Zábřehu ale závodníci opět absolvují větší porci kilometrů i převýšení. Závěrečný díl pak vede v opačném směru než loni – tentokrát z Jeseníku do Šumperku. Celkem peloton najede 574 km s kumulovaným převýšením přes 9 000 metrů. V minulosti se v Česku představili Tadej Pogačar nebo Jonas Vingegaard, dnešní superhvězdy světového pelotonu. I letos se můžou fanoušci těšit na jména, která v budoucnu budou psát historii.

Veteran rallye

Jubilejní 25. ročník slaví v sobotu Veteran Rallye Ostrava. Jedná se o vyjížďku historickými vozidly krásami Moravskoslezského kraje, která se od roku 1994 pořádá současně jako Memoriál Františka Procházky, zakladatele dnešního Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava. Start je v 9.00 na Masarykově náměstí v Ostravě, od 10.15 do 12.30 budou vozy na zámku Starý dvůr v Rychvaldu, od 11.30 do 13.15 v Bohumíně na náměstí Svobody, od 12.30 do 14.30 v Šilheřovicích na parkovišti za rybníkem a cíl je od 15.00 do 17.00 v polském středisku Olza.