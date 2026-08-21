Grammy ocenění The Klezmatics zahrají v listopadu v Opavě

Držitel ceny Grammy, americká klezmerová skupina The Klezmatics, vystoupí 11. listopadu v Opavě. V kostele svatého Václava představí v rámci svého výročního turné program Písně o protestu, nezlomnosti a radikální radosti, kterým slaví 40 let od svého vzniku. Klezmer je tradiční židovská hudba původem z východní Evropy, která doprovázela zejména svatby a další slavnosti. Koncert pořádá festival Slunovrat. ČTK to dnes řekl jeho mluvčí Ivo Mludek.
The Klezmatics vznikli v roce 1986 v newyorské East Village a za čtyři desetiletí se zařadili mezi nejvýraznější představitele klezmerové hudby. Ve své tvorbě propojují tradiční jidiš hudbu s prvky jazzu, gospelu, avantgardy a world music. "Za svou tvorbu získali řadu mezinárodních ocenění včetně Grammy," uvedl Mludek.
Výročí kapela slaví také novým albem We Were Made For These Times, které vyšlo letos v květnu. Nahrávka se podle pořadatelů dostala na první místo evropského žebříčku World Music Charts Europe. Skupina na aktuálním turné navazuje na své aktivistické kořeny a věnuje se mimo jiné tématům migrace, vyhnanství, práce, války, solidarity a naděje.
Po koncertech v Severní Americe se turné přesouvá do Evropy. Kromě Opavy se The Klezmatics představí například v Paříži, Budapešti, Vídni a Drážďanech. Opavský koncert bude součástí podzimní části festivalu Slunovrat.
"Kromě letního Slunovratu bychom rádi každoročně do Opavy přivezli nějakou kapelu se světovým věhlasem i kvalitou i na podzim," uvedl ředitel festivalu Slunovrat Václav Müller. Po loňském vystoupení dvojice The Swell Season, kterou tvořili nedávno tragicky zesnulý Glen Hansard a Markéta Irglová, podle něj pořadatelé letos pozvali legendární newyorskou klezmerovou skupinu.