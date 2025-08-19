Vzácné koberce, mistrovský nábytek. Skvostnou Grossmannovu vilu odívají do luxusu

Architektonická perla Ostravy, loni opravená Grossmannova vila, již brzy osloví návštěvníky také novým nábytkem, koberci, textiliemi a dalšími zdobnými prvky. „Jedná se o unikátní kusy, které představují ukázku mistrovské práce. Umístěny budou v ložnici někdejšího majitele vily, architekta Františka Grossmanna, druhé ložnici, hudebním salonu a v reprezentativním přízemí schodišťové haly,” popsal mluvčí magistrátu Petr Havránek.

Náměstek primátora Břetislav Riger poznamenal, že rekonstrukcí a zpřístupněním vily projekt vzkříšení tohoto skvostu stavebního dekorativismu nekončí.

„Jako město chráníme naše architektonické a historické dědictví, jež v sobě právě Grossmannova vila propojuje. Tento objekt si zaslouží vyniknout v plném lesku a my jsme si toho vědomi,“ vysvětlil.

„Rád bych připomenul, že Grossmannova vila není jen oblíbenou a hojně navštěvovanou památkou. Kromě prohlídek se zde konají nejrůznější společenské, kulturní a vzdělávací akce,“ upozornil.

Grossmannova vila se skví v původní elegantní kráse jako před sto lety. Rekonstrukce ostravské památky trvala přes dva roky a přišla na více než 130 milionů korun, ale výsledek stojí za návštěvu a prohlídku. (26. března 2024)
Vila podle politika přispívá i ke zvýšení úrovně komunitního života v Ostravě.

„Nejdále zatím pokročila dodávka textilií. V místnostech již došlo k položení koberců. Je mezi nimi také mimořádně vzácný koberec z íránského města Kášán, pákistánský koberec Jaldar z ovčí vlny, protkaný hedvábnou nití nebo vlněný a přírodně barvený Mauri, pocházející z afghánské a pákistánské produkce,“ vysvětlil Havránek.

Nové textilie a prvky obohatí i jedno z oken hudebního salonu. „Zde dodávka zahrnovala mosaznou dvojitou garnýž, mosazné úchyty závěsů, samotné závěsy a záclonu. Namontovány byly také ostatní mosazné garnýže,“ popsal mluvčí.

VIDEO: Projděte se kdysi honosnou Grossmannovou vilou v Ostravě

Odborníci se nyní chystají doměřit délky záclon a závěsů. „Pracuje se na kopii dřevěné garnýže a na cestě jsou další záclony a závěsy. Dodavatelská firma Hlavi-ing Group by měla celou dodávku dokončit během října,“ přiblížil Havránek.

Stolky, židle a křesla

Co se nábytku týče, aktuálně je zpracovávána výrobní dokumentace pro postele do ložnic.

„Dodavatelská společnost L.E.V. spol. s r.o. také připravuje vzorky dalšího interiérového nábytku. Dodány budou stoly, stolky a sedací nábytek jako židle, křesla a lavice, dále přibude ratanová sestava nábytku, skříně a příborníky,“ uvedl mluvčí.

Nábytkáři by svou práci měli dokončit do března 2026. „Už v září by měly být hotové dílčí restaurátorské malby stropu v pánském pokoji a jídelně,“ podotkl Havránek.

K novinkám patří také ostění postele v dámské ložnici, vitráže okna v pánském pokoji nebo ozdobná mosazná mříž. „Momentálně probíhá vzorkování šablon, podle kterých budou malby provedeny. Toho se účastní rovněž zástupce Národního památkového ústavu. Výběr obrysů a barev je badatelskou prací a trvá déle než samotné zhotovení maleb,“ upozornil mluvčí s tím, že interiérové úpravy si vyžádají přes osm milionů korun bez DPH.

Grossmannovu vilu si jako reprezentativní rodinné sídlo nechal postavit ostravský architekt a stavitel František Grossmann v letech 1922–1924.

„Již ve své době budila vila velkou pozornost pro luxusní provedení a byla nazývána pohádkovou. Po tragické smrti manželů Grossmannových v roce 1933 vila několikrát změnila majitele. V 60. letech 20. století sloužila potřebám školy a školní družiny. Od roku 2005 zůstávala opuštěna, což urychlilo její chátrání. Rozsáhlá rekonstrukce skončila na jaře 2024,“ připomněl Havránek.

