Grossmannova vila se vrátila v čase, unikátní interiér vybavili podle starých fotek

Petra Sasínová
  13:32aktualizováno  13:32
Ostrava vrátila historický vzhled památkově chráněné vile stavitele Františka Grossmanna. Díky dochovaným fotografiím, plánům a detailním soupisům ze 30. let se podařilo interiéry vybavit přesnými replikami nábytku, vzácnými perskými koberci i dobovými textiliemi.
Nejpozoruhodnějším pokojem ve vile je ložnice paní Grossmannové. „Zde upoutá pozornost zejména postel s řezbovanými prvky a nočními stolečky zasunutá v nově vymalované nice s nebesy přesně tak, jako na fotografii z 20. let minulého století,“ vysvětluje Tomáš Rusek, kurátor vily. (20. dubna 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Město do obnovy reprezentativního sídla a jeho zahrady investovalo celkem přes 140 milionů korun a návštěvníkům nyní nabízí autentický pohled do soukromí jednoho z nejvýznamnějších stavitelů meziválečné Ostravy.

Interiér zrekonstruované rodinné vily významného stavitele nedaleko krajského úřadu v Ostravě je nově vybaven nábytkem, textiliemi, tapetami, koberci, závěsy a dalšími předměty, které odpovídají stavu před sto lety.

Dochovaly se totiž dobové fotografie jednotlivých pokojů, plány i podrobný soupis veškerého vybavení z roku 1933, které to umožnily.

Vzácné koberce, mistrovský nábytek. Skvostnou Grossmannovu vilu odívají do luxusu

„V případě pánského pokoje v patře, kde spával stavitel Grossmann, i ložnice jeho ženy, jsme vycházeli z původních fotografií, které jsou součástí expozice,“ říká kurátor památkově chráněné vily Tomáš Rusek.

Zástupci města Ostravy budovu koupili ve velmi špatném stavu a před dvěma roky dokončili její rekonstrukci, která přišla na více než sto třicet milionů korun. Deset milionů korun stálo následné vybavení.

Jedním z exponátů v rekonstruovaném domě stavitele FrantiškaGrossmanna je model kostela Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách. „Jeho firma ji dostavěla v roce 1908,“ vysvětluje Tomáš Rusek, kurátor vily. (20. dubna 2026)
Město investovalo do dovybavení vily novým mobiliářem za více než deset milionů korun. Návštěvníci mohou obdivovat vzácné koberce z íránského města Kášán, pákistánský koberec Jaldar z ovčí vlny, nebo vlněný a přírodně barvený Mauri. Přibyly malby, vitráže, replika mříže či nový nábytek, které zajišťovala společnost L.E.V. O zpracování textilních výrobků zahrnujících záclony a závěsy se postaral tým Taťány Terezie Gärtnerové. Na snímku kurátor vily Tomáš Rusek. (20. dubna 2026)
Velké částky stály vzácné koberce pocházející například z íránského města Kášán. Mimořádně cenný je také koberec z Pákistánu z ovčí vlny, který je protkaný hedvábnou nití.

Svatby i speciální akce

Kurátoři vily nabízejí zájemcům klasické prohlídky interiéru a přilehlé zahrady, kde pořádají kulturní akce včetně svatebních obřadů.

„Myslím si, že nejvíce se bude líbit ložnice paní Grossmannové, kterou jsme nechali vyrobit podle fotografie,“ prozrazuje kurátor Rusek.

Za jeden z nejstarších a nejcennějších předmětů ve vile považuje hrací stolek umístěný v pánském pokoji v přízemí.

„Víme, že pan Grossmann skupoval věci ze zámků, jezdil také třeba na aukce umění do Drážďan, takže je pochopitelné, že v jeho vile byly i starší věci,“ vysvětluje Tomáš Rusek, který je zaměstnancem městské společnosti Černá louka spravující Grossmannovu vilu.

Grossmannovu vilu opravili do původní podoby, v dubnu se otevře návštěvníkům

Jedním z cenných exponátů je obraz někdejší štrambersko-vítkovické cementárny, na jejíž výstavbě se stavitel František Grossmann na počátku minulého století podílel.

Ve třicátých letech ho dluhy spojené s podnikáním dovedly k sebevraždě, kterou spáchal v Ostravě v listopadu 1933.

