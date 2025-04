Ostrava plánuje sportovní halu za 800 milionů, legendární Tatran půjde k zemi

„Stavba by měla začít v první polovině příštího roku a zhruba do dvou let být hotová,“ řekl ostravský primátor Jan Dohnal. Součástí haly s kapacitou nejméně 3 500 diváků, která bude za obchodním centrem Futurum v Ostravě-Fifejdách, mají být mimo jiné tři tréninkové plochy.

„Věříme, že se tady dá dohromady komunita basketbalu, volejbalu a házené,“ prohlásil Tomáš Vrátný, majitel Basketbalového klubu NH Ostrava.

Hala má stát 800 milionů korun. „Bez daně,“ doplnil ministr financí Zbyněk Stanjura, který je fanouškem opavských basketbalistů. „Těší mě, že v nové hale bude velmi důstojné prostředí pro basketbal i další sporty.“

Zástupci města jsou připraveni většinu stavby zaplatit, ale věří, že 300 milionů korun získají od Národní sportovní agentury. „Návrh haly splňuje parametry dotační výzvy na nadregionální sportovní infrastrukturu, bude vyhovovat vrcholovému sportu, a tudíž i pořádání mezinárodních akcí,“ připustil peněžní podporu předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek.

O nové hale se v Ostravě mluví více než pět let. Zástupci města hledali vhodné pozemky v Porubě, v Ostravě-Jihu i v centru. Nakonec jim je nabídl Tomáš Vrátný, majitel společnosti Ostra Group, která vlastní i Basketbalový klub NH Ostrava, v někdejším areálu garáží ČSAD Ostrava v ulici U Stadionu v Ostravě-Fifejdách.

Tam podle optimistických odhadů z roku 2020 měla hala už sloužit. Leč původně mělo jít o projekt veřejného a soukromého sektoru. „Za tím účelem vznikl spolek, ale ukázalo se, že nemůže získat dotaci Národní sportovní agentury, a tak jsme se rozhodli projekt převzít my jako město,“ uvedl primátor Dohnal.

„Proto jsme se museli nyní majetkově vypořádat se společností Ostra Group,“ doplnil primátor.

Město nezískalo jen pozemek pro stavbu haly, ale i další dvě lokality, které jsou pro jeho rozvoj podle primátora zásadní. „Halu Tatran a pozemky kolem ní, protože tam dojde k výstavbě třetí etapy Místecké a dostavbě dálnice v centru Ostravy. K tomu jsme se společností směňovali pozemky, které vlastnila kolem náměstí Republiky, kde chystáme během několika týdnů rekonstrukci tamějšího dopravního uzlu,“ řekl Jan Dohnal.

„Co když Tatran rozebereme a přestěhujeme?“

Basketbalisté se snažili Tatran zachránit. „Po plánovaných úpravách v případě zahloubení silnice v Místecké ulici by nebyl do Tatranu vchod,“ uvedl Tomáš Vrátný. „Musel by být ze střechy. Město by nám i pomohlo s přestavbou, abychom splnili všechny normy, ale znalci odhadli, že by to stálo dvě stě milionů korun... To je nemožná mise.“

Navíc podle nejnovějších projektů by nynější halu Tatran půlila obslužná komunikace. „Hala Tatran je opravdu architektonicky zajímavá stavba, každý, kdo v ní byl, si asi všiml té unikátnosti,“ upozornil primátor.

Nadto podotkl, že plánovaný zánik haly Tatran nemusí být definitivní. „Nechci slibovat, že ji zachráníme, ale začínáme ověřovat varianty, zda by bylo možné konstrukci rozebrat a smontovat ji někde jinde. Původně to je výstavní pavilon, takže by se mohl ke svému účelu vrátit. Bude však záležet na tom, zda to bude jen trochu dávat ekonomický smysl a bude to technicky možné,“ vysvětlil primátor Ostravy možnou variantu.