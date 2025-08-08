Nynější pokuta se podle serveru Seznam Zprávy týkala 218 492 tun odpadu navezeného na haldu mezi dubnem 2020 a březnem 2024. Informaci potvrdil pro iDNES.cz mluvčí Diama Tomáš Indrei.
Podnik odpad označoval za recyklovanou zeminu a část použil na rekultivaci severních svahů haldy. Báňský úřad ale na místě zjistil, že v navezeném materiálu byly velké kusy betonu nebo hornin. Kontroloři našli také betonové skruže. Materiál podle inspektorů také obsahoval nadměrné množství škodlivin.
|
Riziko pro okolí a vyhozené miliardy, varuje znalec před sanací hořící haldy
Rozhodnutí o pokutě není pravomocné, Diamo se proti němu chce odvolat k ministerstvu životního prostředí. „Diamo považuje závěry ČIŽP za závažné. Pokud je pravda, co tvrdí ČIŽP, pak byl státní podnik Diamo podveden,“ píše ve svém vyjádření státní podnik.
Konkrétně tím naráží na společnost Ridera Bohemia, která měla podle smlouvy dodat mezi lety 2022 až 2024 vhodnou zeminu určenou na rekultivaci na odval Heřmanice. Diamo podle svého mluvčího podalo na firmu civilní žalobu a případnou škodu bude vymáhat. „Podnik bude veškerou případnou škodu včetně uhrazení pokuty požadovat právě po této společnosti,“ uvedl Indrei v prohlášení na webu podniku Diamo.
Společnost Ridera Bohemia v minulosti odmítla, že by se protiprávního jednání dopustila. „Naše zapojení do činnosti na haldě probíhalo po několik let vždy v souladu s našimi smluvními závazky a pod dohledem a kontrolou jak zadavatele prací, tak veřejnoprávních orgánů,“ uvedl už dříve člen představenstva Roman Rohel.
Halda neboli odval Heřmanice má rozlohu asi 103,5 hektaru a objem uloženého materiálu se odhaduje na 30 milionů tun. Uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Kvůli haldě vzniklo několik sporů - se zhotovitelem, který tam dělal opatření proti šíření termické aktivity, i kvůli majetkovým poměrům. Diamo odval provozuje od roku 2002. Plán na pokračování sanace představil podnik loni v červnu.
|
20. června 2024