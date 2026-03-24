Plán na sarkofág padl. Sanaci haldy Heřmanice provedou jiným způsobem

Autor: ČTK, jog
  14:12
Sarkofág, který plánoval státní podnik Diamo, se na haldě Heřmanice v Ostravě stavět nebude. Sanace haldy bude pokračovat zejména budováním vzdušných oddělovacích stěn. Shodli se na tom zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, Diama, města Ostravy, Moravskoslezského kraje a společnosti OKK Koksovny při dnešním jednání v Praze.
Diamo také na webu věnovaném haldě uvedlo, že snahou je co nejrychleji přejít od příprav k sanaci.

„Nejdůležitější, co zaznělo před všemi stranami, byla shoda na tom, že se nebude pokračovat v budování sarkofágu. To je pro nás důležité, jelikož máme za to, že tak, jak byl navržen z nějakých materiálů, ne-li betonu, nebylo dobrým řešením. Mělo to i hodně technických vad a bylo to drahé řešení,“ řekl náměstek ostravského primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).

Velká manipulace s materiálem by podle něj navíc možná zatížila lidi v okolí haldy více než její dohoření. Práce na sarkofágu měly podle dřívějších informací trvat zhruba deset let a stát minimálně 2,3 miliardy korun.

„Zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, města Ostrava, OKK Koksovny a společnosti Diamo se dohodli na pokračování sanace heřmanické haldy, zejména na dostavbě oddělovacích stěn, které jsou klíčové pro další stabilizaci území. Shoda panuje také v tom, že jednání budou pokračovat s cílem co nejrychleji přejít od příprav k samotné realizaci,“ uvedlo Diamo.

Problémy spojené s haldou Heřmanice v Ostravě se v posledních letech intenzivně řeší.

Problémy spojené s haldou Heřmanice v Ostravě se v posledních letech intenzivně řeší.

Sanace haldy zůstává podle podniku prioritou a všechny strany deklarovaly vůli aktivně spolupracovat na jejím dokončení.

Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu asi 103,5 hektaru. Halda uvnitř hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky.

Její sanace, která začala více než před dvaceti lety, je pozastavená. Kvůli haldě už vzniklo několik sporů. Diamo, které má na starosti zahlazování následků hornické činnosti, provozuje odval od roku 2002.

„Prioritou nejenom města, ale i ministerstva, a tím pádem i Diama bude, aby se pokračovalo v budování vzdušných stěn, které mají oddělit právě hořící část od nehořící části odvalu. Tady došlo opět k shodě, že budou budovány z převážné části jako vzdušné, bez závozu materiálu,“ řekl ostravský náměstek Boháč.

Naplní se tak podle něj i požadavek města na co nejmenší další zatížení okolí prašností.

20. června 2024

