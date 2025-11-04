Od vyhozené baterie z elektrokoloběžky vzplál v Karviné popelářský vůz

Naštěstí si řidič popelářského vozu dokázal bleskurychle poradit. „Problém okamžitě nahlásil a zajel na hřiště u areálu technických služeb, kde všechen hořící odpad vyklopil,“ popsala mluvčí Karviné Monika Danková.
Když dorazili přivolaní hasiči, bylo zřejmé, co je původcem potíží. V odpadu byla i baterie z elektrokoloběžky, kterou někdo vyhodil do běžné popelnice.
Po výbuchu elektrokoloběžky v Ostravě ošetřili pět lidí, exploze poškodila i auto
Hasiči požár odpadu rychle uhasili. „Díky pohotové reakci řidiče se podařilo zabránit požáru vozidla a možným větším škodám. Baterii pak uložili do kovové nádoby s vodou a ponechali do vychladnutí, přičemž ji průběžně kontrolovali,“ řekl ředitel Technických služeb Karviná Zbyněk Gajdacz.
Karvinská mluvčí Danková dodala, že to bylo poprvé, co se něco takového stalo.
„Tento případ je varováním, že i malá baterie od koloběžky může způsobit velké škody. Baterie, akumulátory ani elektroodpad do směsného odpadu nepatří,“ zdůraznila Monika Danková.
Odpadky se lisují...
Navíc popelářský vůz obsahuje lisovací systém, který odpad stlačuje a zmenšuje jeho objem. Nejčastějším řešením je spirálový lis, který posouvá odpad směrem k přední části nástavby.
Jakmile se tedy dovnitř dostane baterie, na problém je zaděláno.
„Použité baterie patří do k tomu určených červených kontejnerů, případně do sběrného dvora a menší baterie do sběrných boxů v obchodech s elektronikou,“ dodala mluvčí Danková.
Muži z Ostravy vzplála elektrokoloběžka už vloni, nyní baterii zřejmě rozebíral
S hořícími bateriemi mají moravskoslezští hasiči bohaté zkušenosti. Například letos v červnu baterie od elektrokoloběžky explodovala a následně začala hořet v bytě panelákového domu v ostravském sídlišti Dubina.
Desítky lidí hasiči a policisté museli evakuovat, osm z nich skončilo v nemocnici. V zasaženém bytě zemřel pes. Škoda činila zhruba tři miliony korun.
Pět lidí záchranáři ošetřili letos v lednu opět po výbuchu baterie elektrokoloběžky v bytě v centru Ostravy.
28. ledna 2025