Hasiči od noci likvidují požár skládky v Bohumíně, nasadili pásové rypadlo

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:42
Hasiči od noci zasahují u požáru skládky v Novém Bohumíně na Karvinsku. Požár nezpůsobil žádnou škodu, ani při něm nikdo neutrpěl zranění. Sdělili to mluvčí hasičů. Lidem v okolí hasiči doporučují nevětrat.
Fotogalerie3

Hasiči od noci zasahují u požáru skládky v Bohumíně, lidé by neměli větrat. (19. dubna 2026) | foto: HZS Moravskoslezského kraje

„Požáry skládek bývají náročné na síly, prostředky i čas, a požár skládky v Novém Bohumíně není výjimkou. Jednotky požární ochrany u něj zasahují už deset hodin. Obyvatelům v okolí doporučujeme nevětrat,“ uvedli hasiči na síti X v neděli po 14:00.

U požáru zasahují profesionální hasiči z Orlové a Bohumína a dobrovolní hasiči ze Starého Bohumína a Rychvaldu. „Hasiči rozkrývají požářiště a hasí ohniska požáru,“ uvedla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

K likvidaci požáru hasiči využívají také speciální pásové rypadlo záchranného útvaru v Hlučíně, které je nasazeno k rozkrývání požářiště a vyhledávání skrytých ohnisek. „Tento postup umožní efektivnější lokalizaci a následné dohašování požáru,“ uvedla mluvčí útvaru Jana Urbancová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

19. dubna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

19. dubna 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.