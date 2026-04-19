Hasiči od noci likvidují požár skládky v Bohumíně, nasadili pásové rypadlo

„Požáry skládek bývají náročné na síly, prostředky i čas, a požár skládky v Novém Bohumíně není výjimkou. Jednotky požární ochrany u něj zasahují už deset hodin. Obyvatelům v okolí doporučujeme nevětrat,“ uvedli hasiči na síti X v neděli po 14:00.
U požáru zasahují profesionální hasiči z Orlové a Bohumína a dobrovolní hasiči ze Starého Bohumína a Rychvaldu. „Hasiči rozkrývají požářiště a hasí ohniska požáru,“ uvedla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.
K likvidaci požáru hasiči využívají také speciální pásové rypadlo záchranného útvaru v Hlučíně, které je nasazeno k rozkrývání požářiště a vyhledávání skrytých ohnisek. „Tento postup umožní efektivnější lokalizaci a následné dohašování požáru,“ uvedla mluvčí útvaru Jana Urbancová.