Projedou? Ne všude. Hasiči v Krnově na sídlišti zkoušeli, jak moc je blokují auta

Žaneta Motlová
  9:12aktualizováno  9:12
Sídliště Pod Cvilínem, sedm hodin večer. Většina domácností svítí, auta zaparkovaná před paneláky. Venkovní tmu protínají výstražná světla hasičského vozu, který se snaží najet k jednotlivým blokům. V Krnově právě začala kontrola průjezdnosti pro auta záchranného systému. A ukazuje se, že případný zásah by byl u řady paneláků velmi komplikovaný.

V terénu je cisterna CAS 20 T815 TERRA – první výjezdový vůz krnovských hasičů. Ten jezdí ke každému zásahu, od těch technických až po požáry.

Osmnáctitunový kolos je nejkratší z techniky krnovských hasičů, na délku měří přes osm a půl metru. Doprovázený auty policie i městských strážníků křižuje sídliště podle přesného itineráře.

„Tady to vypadá dobře,“ pochvaluje si velitel Hasičské stanice Krnov Pavel Jendřejek na prvním kontrolovaném místě, v Hálkově ulici.

Za cisternou jede Jendřejek v hasičském SUV a poznamenává si každý detail od existence nástupních ploch přes skutečnost, zda se hasiči k domům dostanou volně, komplikovaně, či vůbec, až po překážky, jež pohybu vozu brání.

Špatně odstavená auta znemožňují zásahy

„Na průjezd potřebujeme nejméně tři metry a i to je často složité. Přistavit velké auto není legrace, třeba plošina má na délku přes dvanáct metrů,“ konstatuje Jendřejek. Dodává, že zásahy na sídlištích špatně odstavená auta ztěžují či znemožňují velmi často.

A další desítky minut kontrolní jízdy sídlištními bloky v ulicích Žižkova, Vaškova, Praskova a dalších mu dávají za pravdu. U věžáku s označením J má cisterna problém dostat se do zatáčky. K bloku s písmenem G ani nevjede. Auta kromě vyznačených stání parkují podél chodníků až do křižovatek, některá stojí na klikatých výstražných čarách i pod značkami se zákazem stání nebo před kontejnery.

„Snaží se vytočit a teď se tam šprajcnul,“ ukazuje potíže cisterny Pavel Jendřejek. Strážníci a policisté zatím na místě podle espézetek auta lustrují a zvoní na majitele.

VIDEO: Tři centimetry místa kolem náklaďáku. Hasiči někdy musí auto odnést

„Ano, hned přeparkuju,“ reaguje žena, majitelka tmavé škodovky, kterou odstavila v zákazu stání. „Snad najdu místo, je to tady hrozný problém,“ dodává a mizí s autem ve tmě sídliště.

Pryč z křižovatky, kde blokuje příjezd cisterny k nástupní ploše, odjíždí i řidič bílého BMW. Jen vedle, na volné vyznačené parkovací místo. „Když jsem přijel, bylo plno,“ poznamenal.

A odjíždí i špatně odstavená dodávka, jejíž řidič má sám co dělat, aby se na přeplněné cestě otočil a odjel. „Přestupky řešíme domluvou, cílem je, aby lidé pochopili, že nemůžou stát nejen v zákazu, ale musí umožnit i minimálně třímetrový průjezd,“ říká zasahující strážnice.

Velitel krnovských strážníků Pavel Moravec dodává, že je důležité, aby lidé viděli svou chybu. „Snažíme se je přimět, aby si uvědomili, co se může stát,“ uvádí.

Hodinu a půl trvající akci mapují i státní policisté. „Zaevidovali jsme do desíti případů porušení zákona o silničním provozu,“ nastínil výsledek policejní mluvčí Jan Segsulka.

Lidé parkují, kde se jen dá

Krnovští městští policisté podle slov velitele Pavla Moravce zadokumentovali další necelou desítku aut. „Lidé parkují, kde se dá. Míst na sídlištích nikdy nebude tolik, aby byli spokojení všichni,“ uvedl.

Problém trápí všechna krnovská sídliště, a nejen ta. „S narůstající motorizací je stále těžší uspokojit poptávku po parkování. Podle koncepce zpracované v roce 2020 parkuje v Krnově 73 procent obyvatel v auto na veřejné komunikaci nebo vyhrazeném parkovišti,“ řekla mluvčí radnice Dita Círová.

Dodala, že město buduje nová stání, konkrétně Pod Cvilínem u bloku H jich přibylo sedmatřicet. Ale nestačí.

Průjezdnost hasiči a policisté v Krnově hlídají průběžně, do různých lokalit vyjíždějí každý měsíc.

„V únoru to byla ulice Budovatelů a okolí a situace byla o něco horší. Po povodni tam chybí i některé nástupní plochy. Tam jsme už měli i problém při zásahu, když hořel balkon ve čtvrtém patře a my jsme se s výškovou technikou nemohli k domu dostat,“ líčí Jendřejek.

Ani v případě záchrany života hasiči nesmějí poškodit auto, které jim překáží. Musejí ho objet, přes trávu či chodník, nebo najít jiné řešení.

