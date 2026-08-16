Hasiči likvidují požár lesa na kopci Skalka na Frýdecko-Místecku

Hasiči likvidují od dnešního rána požár lesního porostu na kopci Skalka v katastru obce Košařiska na Frýdecko-Místecku. Vzhledem k silnému větru bylo na místo vysláno větší množství jednotek požární ochrany a byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. ČTK to řekl mluvčí hasičů Petr Andráško.
Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. "Na místě aktuálně zasahuje 15 jednotek. Hasiči prolévají zasažený svažitý terén a rozhrabávají požářiště s cílem dohledat a zlikvidovat případná skrytá ohniska," řekl. K vyhledávání skrytých ohnisek a kontrole zasažené plochy využívají také bezpilotní letoun.
Příčina požáru ani rozsah škod zatím nejsou známy.