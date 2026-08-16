Hasiči likvidují požár lesa na kopci Skalka na Frýdecko-Místecku

Hasiči dnes od rána likvidují požár lesního porostu na kopci Skalka v katastru obce Košařiska na Frýdecko-Místecku. Vzhledem k silnému větru byl na místo vyslán větší počet jednotek a byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. ČTK to řekl mluvčí hasičů Petr Andráško.
"V tuto chvíli již na místě nedochází k plamennému hoření. Hasiči ale musejí zasažený svažitý terén důkladně prokopat, rozhrabat a prolít vodou, aby zlikvidovali případná skrytá ohniska. Aktuálně na místě zasahuje 14 jednotek požární ochrany," uvedl Andrášek kolem poledne.
Plocha zasažená požárem byla podle něj předběžně stanovena na 2500 metrů čtverečních. Skrytá ohniska hasiči vyhledávají pomocí ručních termokamer a bezpilotního letounu vybaveného termovizí, kterým zároveň kontrolují zasaženou plochu.
Na místo se dostavil také vyšetřovatel příčin vzniku požárů, který společně se zástupcem Lesů ČR předběžně stanovil výši škody na 50.000 korun. Příčina požáru zatím není známá.