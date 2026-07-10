Hasiči po 15 hodinách zlikvidovali požár obchodního centra v Ostravě

Požár obchodního centra v ostravské městské části Bělský Les, který vypukl ve čtvrtek večer, hasiči po zhruba 15 hodinách zcela zlikvidovali. Zasahovalo u něj 11 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Událost si vyžádala vyhlášení druhého ze čtyř stupňů požárního poplachu. Při zásahu se lehce zranil profesionální hasič, který byl z preventivních důvodů převezen do nemocnice. Novinářům to sdělila mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.
Hasiči k požáru vyjížděli ve čtvrtek ve 21:38. Plameny při jejich příjezdu šlehaly z oken objektu. K hašení nasadili několik vodních proudů vedených z vnitřní i vnější strany budovy, zvenčí využili také výškovou techniku. V době vzniku požáru nebyli uvnitř žádní lidé.
"Požár jsme lokalizovali v 05:27 a po postupném dohašování skrytých ohnisek byl po přibližně 15 hodinách od nahlášení události zcela zlikvidován," uvedla Langerová.
Požár zasáhl obchodní centrum, ve kterém se nacházel mimo jiné zverimex a obchod se skladem obuvi a oblečení. Drobná zvířata umístěná v části zverimexu zasažené požárem se zachránit nepodařilo. Příčina vzniku požáru i výše způsobené škody jsou předmětem vyšetřování.