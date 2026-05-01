Hasiči po celonočním zásahu uhasili rozsáhlý požár lesa u Morávky

Hasiči od čtvrtečního odpoledne likvidovali rozsáhlý požár lesa nedaleko obce Morávka na Frýdecko-Místecku. Dnes nad ránem se jim jej podařilo uhasit. Celkem se na tom podílelo 15 jednotek hasičů. ČTK to řekla mluvčí moravskoslezských hasičů Petra Lukášová.
O hustém kouři, který stoupá z lesa se hasiči dozvěděli ve čtvrtek odpoledne. "Na místo postupně vyrazily čtyři jednotky profesionálních hasičů a jedenáct jednotek dobrovolných hasičů," uvedla Lukášová.
Dodala, že požár zasáhl lesní porost na ploše přibližně 35 hektarů, což odpovídá přibližně pěti desítkám fotbalových hřišť. "Zásah probíhal v obtížně přístupném terénu. Průjezd hasičské techniky byl značně komplikovaný a nebylo možné se s technikou dostat přímo k ohniskům požáru," řekla. Hasiči nasadili své čtyřkolky.
Policie zasahovala s vrtulníkem. Ten vodu nabíral v nedaleké řece Morávce a provedl celkem 23 shozů. Pro monitoring rozsáhlého požářiště hasiči využili také bezpilotní letoun.
Pod kontrolu se hasičům plameny podařilo dostat po čtyřech hodinách zásahu. Na místě pracovali i v noci. Rozhrabávali požářiště, vyhledávali a dohašovali skrytá ohniska. "Likvidace byla ohlášena dnes v 06:44 hodin. Událost se obešla bez zranění. Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího šetření," doplnila Lukášová.