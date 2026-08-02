Hasiči ukončili zásah u požáru lesa a pole v Novém Vrbnu na Opavsku

Hasiči dnes po poledni ukončili zásah u požáru lesa a pole v Novém Vrbnu na Opavsku, s nímž bojovali od čtvrtka. Během zásahu se na místě vystřídalo více než 70 jednotek hasičů. Novinářům to sdělila mluvčí hasičů Petra Lukášová.
Požár vypukl ve čtvrtek kolem 12:45 a byl kvůli němu vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Požár se podařilo lokalizovat zhruba po 22 hodinách v pátek dopoledne. "Dnes ve 12:25 vyhlásil velitel zásahu likvidaci požáru," uvedla Lukášová. Požár pomáhaly ve čtvrtek hasit i dva vrtulníky, hasiči využívali i cisterny s velkým objemem vodních nádrží.