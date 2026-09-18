Hasiči v Bruntále likvidovali požár v areálu dřevovýroby

Hasiči v noci na dnešek likvidovali požár v areálu dřevovýroby v Bruntále. Vyhlášen musel být druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Příčina vzniku požáru se vyšetřuje. Výše škody zatím není známá. Novinářům to dnes sdělili mluvčí hasičů Kamila Langerová a mluvčí policie Jan Segsulka.
K požáru haly a uskladněného dřeva hasiči vyjížděli krátce před půlnocí. "Plameny šlehající z požárem zasažené haly byly viditelné již při příjezdu hasičů na místo události. Na likvidaci bylo nasazeno sedm proudů a hasiči zasahovali jak z vnitřní, tak z vnější části objektu. Požárem zasažené uskladněné dřevo bylo nutné rozebírat a hasit, s čímž hasičům pomáhal také nakladač majitele," uvedla Langerová.
Požár se hasičům podařilo dostat pod kontrolu zhruba za dvě hodiny, stejný čas pak zabrala jeho likvidace. "Až do ranních hodin prováděla dohled nad požářištěm jednotka sboru dobrovolných hasičů z Bruntálu," doplnila Langerová.
Podle Segsulky se při kontrole areálu po uhašení požáru potvrdilo, že v něm nikdo nebyl. Místo střeží policisté. Dopoledne budou vyšetřovatelé pokračovat ve vyšetřování příčin vzniku požáru.