Hasiči v Havířově na Karvinsku našli tělo muže při likvidaci požáru chatky

Tělo muže bez známek života našli v noci na dnešek hasiči při likvidaci požáru chatky v Havířově na Karvinsku. Muž byl mimo objekt, který plameny zcela zničily. Příčinu úmrtí musí určit nařízená pitva. ČTK to dnes řekla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.
Hasiči se o požáru dozvěděli okolo 22:30. Na místo vyrazily tři jednotky. "Už při příjezdu na místo požáru našli hasiči mimo objekt chatky tělo muže bez známek života," uvedla mluvčí.
Oheň chatku zcela zničil. Hasiči museli rozebrat i konstrukci střechy. Navíc z objektu vynesli tlakovou láhev, kterou pak ochlazovali. Celkovou škodu hasiči odhadují na 500.000 korun. Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé hasičů.