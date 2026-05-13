Hasiči v Havířově na Karvinsku našli tělo muže při likvidaci požáru chatky

Tělo muže bez známek života našli v noci na dnešek hasiči při likvidaci požáru chatky v Havířově na Karvinsku. Muž byl mimo objekt, který plameny zcela zničily. Příčinu úmrtí musí určit nařízená pitva. ČTK to dnes řekla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová. Případem se zabývá i policie.
Hasiči se o požáru dozvěděli okolo 22:30. Na místo vyrazily tři jednotky. "Už při příjezdu na místo požáru našli hasiči mimo objekt chatky tělo muže bez známek života," uvedla mluvčí. Mluvčí karvinské policie Jan Segsulka ČTK řekl, že na místě našli tělo šestaosmdesátiletého muže.
Oheň chatku zcela zničil. Hasiči museli rozebrat i konstrukci střechy. Navíc z objektu vynesli tlakovou láhev, kterou pak ochlazovali. Celkovou škodu hasiči odhadují na 500.000 korun. Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé hasičů i policie.
"Pro zjištění příčiny smrti byla nařízena zdravotní pitva. Nikdo další se v chatce ani jejím okolí nenacházel," uvedl Segsulka. Místo požáru dnes prohledá i znalec z odboru kriminalistické techniky a expertiz, vyšetřovatelé hasičů i policie a psovoda se služebním psem vycvičeným na vyhledávání hořlavých látek.