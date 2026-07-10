Hasiči v Ostravě dohašují požár supermarketu, při zásahu se zranil hasič

Profesionální a dobrovolní hasiči dohašují požár supermarketu v Ostravě. Hořet začal ve čtvrtek večer a na jeho likvidaci se podílelo 11 jednotek. V době vzniku požáru v objektu nebyli žádní lidé. Při zásahu se ale zranil profesionální hasič, který musel být převezen do nemocnice, kde z preventivních důvodů zůstává na pozorování. Novinářům to sdělila mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Hasiči k požáru v ostravském městském obvodu Jih vyjížděli po 21:30. Objekt hasili z vnitřní i vnější strany. V noci musel být vyhlášen druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu a na místě bylo deset hasičských jednotek. "Požár byl lokalizován v 05:27 a následně došlo také k redukci zasahujících jednotek a snížení stupně požárního poplachu," uvedla Langerová.
Doplnila, že v budově obchodního centra byl také obchod s chovatelskými potřebami a drobnými zvířaty jako rybičky, ptáci, králíci a morčata. "Ty se z požárem zasažených prostor bohužel zachránit nepodařilo. Dalšími zasaženými prostory byly také obchod a sklad s oblečením a obuví," řekla.