Hasiči v Ostravě likvidují od noci požár supermarketu

Profesionální a dobrovolní hasiči od noci likvidují požár supermarketu v Ostravě. V době vzniku požáru v objektu nebyli žádní lidé. Při zásahu se ale zranil profesionální hasič, který musel být převezen do nemocnice, kde z preventivních důvodů zůstává na pozorování. Novinářům to sdělila mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Hasiči k požáru v ostravském městském obvodu Jih vyjížděli po 21:30. Objekt hasili z vnitřní i vnější strany. V noci musel být vyhlášen druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu a na místě bylo deset hasičských jednotek. "Požár byl lokalizován v 05:27 a následně došlo také k redukci zasahujících jednotek a snížení stupně požárního poplachu," uvedla Langerová.