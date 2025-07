Vedle tradičních letních nástrah, jako jsou autonehody a požáry, alkohol či přeceňování sil, se hasiči ve videu zaměřili na nejčastější typy zranění, při kterých zasahují.

„Škola končí a začíná čas dobrodružství, cestování, koupání a letních zážitků. Jako hasiči vám přejeme, a si prázdniny užijete naplno – a už je trávíte doma, u vody, v přírodě nebo na cestách. Ale nezapomínejte na to nejdůležitější a tím je bezpečnost,“ uvedl mluvčí Petr Andráško, jeden z autorů, který v díle sám vystupuje po boku Kamily Langerové, Petry Lukášové a TomᚠČápa.

Mluvčí přidal i další varování ve formách sloganů. „Nedělejte si z ohně zábavu. Buďte opatrní u vody. Dbejte na bezpečnost v dopravě. A chovejte se s respektem k přírodě,“ popsal v komentářích na Instagramu.

„A už se vydáte kamkoli, přejeme vám léto plné radosti, bez nehod a zásahů. Vaši hasiči,“ doplnil mluvčí.

Jak na prevenci?

„Již delší dobu se snažíme prevenci představovat v novém kabátu – tak aby obsah nebyl jen fakticky správný, ale zároveň poutavý a srozumitelný pro co nejširší veřejnost,“ popsal mluvčí nezvyklou formu materiálu.

„Chceme, aby naše videa nejen informovala, ale také zaujala a vyvolala emoci. Máme pocit, že v dnešní mediální bublině je stále málo obsahu, který by lidem skutečně předával praktické a hodnotné rady – takové, které mohou v krizových situacích rozhodovat o bezpečí, zdraví, nebo dokonce životě,“ zdůraznil Andráško.

Jejich nové video vzniklo po telefonátu s kolegyní Kamilou Langerovou, která v něm také vystupuje. „Šlo o nápad připravit několik rad a doporučení na prázdniny. Zaměřili jsme se na témata, která nás v tomto období nejvíc ‚pálí‘ a se kterými se v praxi často setkáváme,“ řekl mluvčí.

Podle něho je příprava někdy složitější, mluvčí plánují a pak často točí na poslední chvíli a vše ještě ladí „za pochodu“.

„Ale za každým videem je jasná myšlenka a upřímná snaha předat lidem důležité informace, které jim mohou pomoci zachránit život. A pokud tím pomůžeme alespoň jednomu člověku, mělo to pro nás smysl,“ zdůraznil.

Po čtyřech dnech bylo hotovo

Video o prevenci úrazů v létě mluvčí vyráběli čtyři dny. „Myšlenka byla jasná – upozornit na rizika spojená s nohama na palubní desce během jízdy, na nebezpečí skoků do neznámé vody, připomenout pravidla rozdělávání ohně v přírodě a na závěr popřát také krásné a bezpečné prázdniny jménem hasičů,“ přiblížil scénář Andráško.

Ten kolegové vytvářeli první dva dny, zamýšleli se také nad materiálem, který by do videa nastříhali.

„Následně jsem oslovil kolegy s dotazem, kterou scénku by si chtěli vzít na starost a kdy bude možné ji natočit.“

Vybrat lokality bylo lehké

Nejvíc času je stálo plánování, hledání vhodného videa, které by využili. „Jakmile jsme měli jasný koncept, výběr lokalit už byl relativně snadný. Hledali jsme místa, která co nejlépe odpovídala původní předloze. Ačkoliv video působí jednoduše, většinu scén jsme museli natáčet opakovaně, aby výsledek co nejvíce odpovídal našemu záměru,“ prozradil mluvčí.

Při natáčení samozřejmě přišly i komplikace, například při scéně na skluzu měla kolegyně trošku problém udržet se na místě a nesjíždět dolů dříve, než tvůrci potřebovali.

„U scény s kotoulem bylo potřeba přesně se dostat do středové pozice, aby kompozice záběru správně seděla. Na první pohled to vypadá jednoduše, ale ve skutečnosti to byla celkem výzva,“ přiblížil svůj výkon Andráško.

S výsledkem jsou mluvčí spokojeni a čísla sledovanosti jim stále rostou. „Snažíme se lidem přiblížit práci hasičů a tvořit obsah, který má přesah – zaujme, ale také předá důležité informace a vzdělá veřejnost v tom, jak se zachovat při mimořádných událostech,“ uvedl mluvčí s tím, že video rozhodně nebylo prvním ani posledním společným dílem.

„Existuje velmi tenká hranice mezi smysluplným videem a trapným příspěvkem, a proto nad každým obsahem diskutujeme a oslovujeme další s prosbou o jejich názor. Občas se setkáme i s negativními komentáři, ale převažují reakce pozitivní, jak od veřejnosti, tak od kolegů hasičů. I proto máme chu pokračovat dál a přispívat na sociálních sítích obsahem, který tam podle nás stále chybí,“ popsal.