Havárie vody zasáhla před sezonou Divadlo Petra Bezruče, provoz neomezí

Autor: ČTK
  15:47aktualizováno  15:47
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Divadlo Petra Bezruče v Ostravě před začátkem nové sezony řeší následky rozsáhlé havárie vody. Na začátku července prasklo potrubí na zaměstnaneckých toaletách v prvním nadzemním podlaží budovy. Voda následně pronikla do zázemí divadla, poškodila herecké šatny a zasáhla také prostory technického týmu. Přestože si havárie vyžádala značné materiální i provozní náklady, divadlo plánuje odehrát sezonu podle původního programu. ČTK to řekla mluvčí souboru Marcela Bednaříková.

"V době, kdy divadlo nehrálo a v provozu byly pouze kanceláře, praskla trubka na zaměstnaneckých toaletách v prvním nadzemním podlaží. Voda bohužel protekla dál do zázemí. Zničila herecké šatny a zatekla i k technikům. Prakticky jsme přišli o provozní zázemí části týmu," uvedl ředitel divadla Filip Krejčí.

Protože budova patří městu, opravy divadlo řeší ve spolupráci s ostravským magistrátem. Kromě samotného odstraňování škod si havárie vyžádala také mimořádná opatření. Objekt bylo nutné nepřetržitě vysoušet pomocí průmyslových vysoušečů, což zvýšilo spotřebu elektřiny a náklady na provoz.

"Naše ztráty se ale nepočítají jen v řádu materiálních škod, ale i v obrovském vypětí sil během léta. Museli jsme řešit mimořádné nasazení lidí a skokově nám vyskočily náklady na elektřinu, protože v budově nonstop jely průmyslové vysoušeče," řekl Krejčí.

Havárie zasáhla také přípravu nové sezony. Divadelníci nyní zkoušejí v provizorních podmínkách, podle vedení scény se však komplikace v zázemí na programu pro diváky neprojeví. Hrací plán zůstává v platnosti. "Havárie samozřejmě citelně zasáhla do našeho každodenního chodu a zkoušíme teď v provizorních podmínkách. Obrovský obdiv a dík patří také celému našemu souboru. Herci navzdory všem komplikacím dělají maximum pro to, aby to divák na jevišti vůbec nepoznal," uvedl ředitel.

Divadlo se zároveň obrátilo na své diváky s žádostí o podporu. Za nejdůležitější považuje jejich návštěvu a zájem o připravovaná představení. Podle vedení může divákům pomoci také nákup vstupenek nebo celosezonního předplatného. "Největší radost nám udělají a nejvíc nás podpoří tím, že si koupí vstupenky na nejbližší představení nebo si pořídí naše celosezónní předplatné. Je to pro nás nejen vítaná finanční vzpruha, ale především obrovská psychická podpora," uvedlo divadlo. Kompletní program nové sezony je k dispozici na webu divadla bezruci.cz.

Divadlo Petra Bezruče, které má v Ostravě zhruba osmdesátiletou tradici, získalo titul Divadlo roku 2024.

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