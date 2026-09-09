Havel se vrátí do Heřmanic, Ostrava si připomene jeho věznění i narozeniny

Autor: ČTK
  13:01aktualizováno  13:01
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ostrava 9. září (ČTK) . Do míst, kde prezident Václav Havel za minulého režimu strávil rok a půl ve vězení, se 1. října vrátí připomínka jeho života a díla. Před ostravskou věznicí Heřmanice se uskuteční program u Lavičky Ferdinanda Vaňka pojmenované po postavě z Havlových her a jeho alter egu. Součástí bude instalace igelitové tašky s potřebami, o které si Havel psal z vězení v dopisech, a čtení z Dopisů Olze. Akce je součástí projektu Havel 90 Ostrava. ČTK to dnes za všechny organizátory dnes řekl Luděk Bajgar. V říjnu uplyne 90 let od narození Václava Havla.

Havel byl v Heřmanicích vězněn od ledna 1980 do června 1981. Lavička Ferdinanda Vaňka před věznicí byla odhalena v roce 2016. S její výrobou tehdy pomáhali heřmaničtí vězni. U lavičky byla instalována deska s úryvkem z Dopisů Olze a dalšími informacemi. Na lavičku byla tehdy zavěšena také taška s věcmi, které Havel v dopisech z vězení zmiňoval. Od té doby se tam objevuje pravidelně a je určena pro některého z nových vězňů.

"Havel do vězení v Ostravě nastoupil 7. ledna 1980. Bez čtyř dnů za deset let se do města vrátil už jako prezident," uvedl Bajgar. "S kolegy z kulturních a vzdělávacích organizací jsme připravili v Ostravě několik akcí připomínajících dílo a život Václava Havla," dodal.

Heřmanická akce je součástí programu, který v Ostravě začne 23. září výstavou velkoplošných fotografií z Havlových návštěv města na Masarykově náměstí. Výstava potrvá do 6. října. Od 28. září do 5. října nabídne Knihovna města Ostravy sérii literárních čtení a improvizovaného divadla.

Dne 25. září se v City Campusu Ostravské univerzity uskuteční workshop filmové tvorby Trik Film a Noc vědy. V Klubu Sky bude 29. září projekce dokumentárních záběrů z Havlovy první prezidentské návštěvy Ostravy 3. ledna 1990. Historické záběry doplní pamětník Ladislav Vrchovský. O den později tam fotograf Ondřej Němec představí fotografie zachycující dění kolem Charty 77.

Na 30. září je připravena v Komunitním centru Domeček beseda historika a spisovatele Pavla Kosatíka nad dílem Václava Havla a Pavla Tigrida. Dne 1. října se v Klubu Sky uskuteční beseda s novinářem a zpravodajem České televize Jakubem Szántó. Ve stejný den nabídne Literární tramvaj čtení z díla Havla a Tigrida v běžném provozu městské hromadné dopravy.

Wichterlovo gymnázium uvede 2. října ve Staré Aréně premiéru Havlovy hry Horský hotel v nastudování učitelů a žáků. Klub Fiducia připravuje na stejný den literární pouť po ostravských stopách Václava Havla a křest Skládačky Havel a Ostrava. Hosty budou Jáchym Topol, Pavel Hájek, Martin Juřica, Iva Málková, Ilona Rozehnalová, Monika Horsáková a Petr Ligocký.

Vrchol programu připadne na 5. října, kdy si Ostrava připomene 90. výročí Havlova narození. Na Masarykově náměstí se uskuteční velká oslava a happening s významnými hosty, hudbou, divadlem a vzpomínkami. Na City Campusu Ostravské univerzity bude tentýž den u Lavičky Václava Havla připraveno improvizované divadlo a literární čtení.

"Program bude pokračovat i 6. října v Klubu Hudební bazar besedou s Josefem Janíčkem, kapelníkem legendárních Plastic People of the Universe, a poslechem undergroundových skladeb," dodal s tím, že aktuální seznam programu a další informace najdou zájemci na webu projektu Havel 90.

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