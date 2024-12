Hejtman a poslanec Bělica rezignoval na primátora. Zajímalo to jen média, tvrdí

Změna ve vedení města nebyla vůbec na programu jednání dnešního zastupitelstva. Bělica ho navrhl až po skončení jako doplnění programu. „Rozhodl jsem se rezignovat. Děkuji všem kolegům i všem voličům, protože uspět v mém rodném městě tři volební období je veliká čest. Rád jsem obyvatelům Havířova sloužil,“ konstatoval Bělica s dojetím v hlase.

Slíbil, že se bude dál účastnit havířovského veřejného života. „Věřím, že budeme moci dále spolupracovat. Havířov má před sebou skvělou budoucnost, V Havířově jsem se narodil, celý život tady žiju a já tady i umřu,“ konstatoval.

V podobném tónu pak hovořil nově zvolený primátor Ondřej Baránek (ANO). „Ty jsi, Josefe, nastavil laťku tak vysoko, že já se budu snažit ji minimálně nesnížit. Bude to velmi těžké, protože tento standard není ve městech zvykem. Havířovanům říkám, že primátorský řetěz přijímám s velikou pokorou,“ nastínil nový primátor sedmdesátitisícového města, druhého nejlidnatějšího v Moravskoslezském kraji.

Na dotaz iDNES.cz, co takové pohnutí v hlase způsobilo, primátor Baránek řekl: „Protože s panem hejtmanem se známe dvacet let, a když jsme do toho šli, tak nás ani ve snu nenapadlo, jak by to mohlo dopadnout. Moravskoslezský kraj má super hejtmana a kraj bude vědět, kde je Havířov,“ nastínil.

Baránka zvolilo 37 zastupitelů z 39 přítomných. Nového primátora podpořila i část opozice, například Havířov sobě, která je jinak k vedení města velmi kritická. „Důvod je jasný. Jsme rádi, že na pozici primátora Havířova došlo k výměně a v čele města bude člověk, který se mu bude věnovat na sto procent,“ vysvětlil zastupitel Jiří Jekl.

K dominanci ANO ve městě řekl, že tato značka dělá hodně. „Stačí, když si svou tvář dáte vedle pana Babiše, a to vám zaručí dostatečné množství hlasů,“ domnívá se Jekl.

Dodal, že vzhledem k dosavadní spolupráce Bělici a Baránka neočekává žádnou změnu ve směřování Havířova.

Baránka nepodpořila Milada Halíková (KSČM), v letech 2002 až 2007 primátorka Havířova. „Bohužel se nyní vedení města chová mnohdy k opozičním zastupitelům i některým občanům arogantně, ignoruje jejich dotazy, neodpovídají a nový pan primátor v tom bohužel nejspíše bude pokračovat,“ povzdychla si Halíková.

Dodala, že současné dění v Havířově jí připomíná starý komunistický vtip, ve kterém nemuselo být na novinové stránce nic napsáno, protože vše bylo jasné.

Šestačtyřicetiletý Bělica byl podnikatelem v oblosti prodeje IT techniky. S politikou začal v roce 2013, kdy vstoupil do hnutí ANO. O rok později se už jako lídr kandidátky ANO stal havířovským zastupitelem, vzápětí radním a nakonec v roce 2016 náměstkem pro ekonomiku a správu majetku.

Ve stejném roce se stal i krajským zastupitelem a v následujícím roce 2017 poslancem. Jeho politický vzestup pokračoval. V roce 2018 hnutí ANO zvítězilo v Havířově v komunálních volbách a stal se primátorem.

Byl také krajským šéfem hnutí ANO. V následujících krajských, poslaneckých i komunálních volbách své pozice obhájil a v dalším vzestupu mu pomohly okolnosti, kdy nejprve v roce 2023 se s hnutím ANO ve zlém rozloučil hejtman Ivo Vondrák a letos v dubnu musel z pozice hejtmana odejít i Jan Krkoška.

Bělica: Volby ukázaly, že voličům kumulace funkcí nevadí

Pak už přišla Bělicova chvíle a stal se hejtmanem. Tehdy přislíbil, že pokud bude v září opětovně zvolen, tak z pozice primátora odstoupí.

„Já tyto dotazy dostávám pouze od novinářů, voliči na ulici mě potkávají a přemlouvají, ať nepokládám pozici primátora. Já to udělám, protože jsem to slíbil a také nejsem dále schopen to časově zvládat na takové úrovni, jaké bych si představoval. To vypětí za posledního půl roku bylo opravdu enormní,“ uvedl po zářijovém opětovném zvolení hejtmanem.

Zdůraznil, že jednoznačné vítězství hnutí ANO v krajských volbách, kdy získalo 47 procent odevzdaných hlasů, ukazuje na to, že jejich voliči kumulaci funkcí jako problém nevnímají.