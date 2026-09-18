Havířov chce v přírodní památce chovat pratury a exmoorské koně

V přírodní památce Mokřad u Rondelu v Havířově na Karvinsku by se už v příštím roce mohlo prohánět stádo praturů a exmoorských koní. Zvířata by pomáhala s přirozenou péčí o krajinu a lokalitu by město využilo i pro vzdělávací aktivity školáků. Na projektu Havířov spolupracuje se Zoo Zlín, která by mu pomohla nejen s finančními náklady, ale také odbornými znalostmi. ČTK to dnes řekla vedoucí územního rozvoje Lucie Skulová.
Mokřad u Rondelu se nachází u velkého kruhového objezdu na příjezdu do Havířova směrem od Ostravy. Jde o přírodně cenné území přímo u jednoho z hlavních vstupů do města. Stádo by tvořilo šest zvířat, která by pro město poskytla obecně prospěšná společnost Česká krajina zaměřující se na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí.
"Zoo Zlín si náš projekt vybrala v rámci České republiky. Bude nám poskytovat finanční prostředky a zároveň už se byli teď ve středu na místě i podívat, aby věděli, do čeho jdeme. Bude nám potom poskytovat i nějakou metodickou pomoc, tedy nás propojovat s odborníky, kterých má opravdu hodně," řekla Skulová.
Pro zvířata by měla být připravena lokalita o rozloze deseti hektarů, kterou bude nutné oplotit. Město předpokládá, že náklady na projekt by se mohly pohybovat okolo čtyř až šesti milionů korun. Vynaložené peníze se ale podle Skulové časem vrátí, protože díky přirozenému spásání zvířaty město ušetří peníze za údržbu území, která je poměrně náročná.
"Zvířata už máme domluvená s Českou krajinou, která nám zvířata daruje. My se zase musíme postarat o to, abychom jim tady vytvořili podmínky a zajistili veterinární péči. Zvířata se hodně doplňují, každý spásá něco jiného a mají i trochu jinou velikost, takže když rozrývají zeminu, každý to udělá trochu jiným způsobem," řekla Skulová.
V lokalitě by se měli pohybovat tři pratuři a stejný počet exmoorských koní. Jejich počet byl stanoven tak, aby území k obživě zvířat postačovalo po celý rok. "Samotná lokalita je ještě o něco málo větší a je velice zajímavá. To si málokdo umí představit, protože v ní málokdo byl. Je taková zastrčená, ale je opravdu malebná. Chceme na tomto příkladu i vzdělávat, třeba žáky našich základních škol. Chtěli bychom tam udělat i malou rozhlednu a místo, které bude věnováno přírodě a tomu, co tam děláme," vysvětlila Skulová.
Město se inspirovalo v zahraničí. S nápadem přišel vedoucí oddělení ekologie krajiny Jan Smola, který o území pečuje. "Mokřad u Rondelu je mimořádně cenným územím a chceme jeho potenciál postupně rozvíjet. Inspirujeme se přístupy, které umožňují pečovat o krajinu přirozeným způsobem. Pratuři a exmoorští koně by v tomto směru mohli sehrát významnou roli,“ řekl Smola.
Havířov hledá i další zdroje financování včetně dotací, které by umožnily uskutečnit plánovanou proměnu v co největším rozsahu.