„Událost byla nahlášena na operační středisko hasičů okolo 14:20. Na místě aktuálně zasahují čtyři jednotky. Profesionální jednotka ze stanice v Havířově a tři jednotky dobrovolných hasičů z Havířova a Šenova,“ řekl mluvčí.

K odčerpání nahromaděné vody hasiči nasadili čtyři plovoucí čerpadla.

Do pondělní 20. hodiny spadne dle předpovědi v Moravskoslezském kraji dalších 3,9 milimetrů srážek. Po zbytek večera meteorologové očekávají oblačno až zataženo s teplotou okolo 11 °C. V dalších dnech bude nadále převyšovat oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. Úhrny srážek by se do soboty měly pohybovat od 5 do 25 mm.