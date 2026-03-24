Šest školáků z Havířova skončilo v nemocnici. Přiotrávili se léky od spolužáka

Autor: jog
  18:42aktualizováno  18:55
Šest žáků sedmé třídy jedné z havířovských základních škol rozvezly dnes odpoledne sanitky do nemocnice. V době vyučování začali mít zdravotní potíže a jak vyšlo najevo, stalo se tak poté, co jim spolužák vhodil do pití nějaké léky, zřejmě na spaní. Policie nyní vyšetřuje, jak se vše seběhlo.

Sanitka Rychlé záchranné služby v Moravskoslezském kraji. | foto: ZZS MSK

Čtyři děti po půl druhé odpoledne skončily v nemocnici v Havířově, dvě ve zdravotnickém zařízení v Karviné. Všechny jsou mimo ohrožení života, ale zůstávají pod dozorem lékařů.

Záchranáře údajně přivolala učitelka poté, co žákům začalo být nevolno. „Mezi ošetřenými byli tři chlapci a tři dívky, všichni ve věku dvanácti až třinácti let. Dle dostupných informací měli užít farmaka určená k léčbě nespavosti. V době zásahu byly děti mimo ohrožení života, jevily však příznaky jako nevolnost, zvracení a spavost, jeden z chlapců měl oběhové potíže,“ uvedl mluvčí moravskoslezské záchranné služby Lukáš Humpl.

Podle informací iDNES.cz je možné, že některé děti o lécích v lahvích nevěděly, podle jiné verze jim spolužák tvrdil, že to jsou speciální vitamíny. Ostatně léky pak prý byly nalezeny v jeho aktovce.

„Dle dosud zjištěných informací ke zdravotním komplikacím žáků mělo dojít po vědomém požití léku, které mělo jedno z dětí donést do školského zařízení,“ potvrdila policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Připojila, že další „skutečnosti a okolnosti“ zjišťují kriminalisté.

LibereckĂˇ ÄŤinohra uvede Winterbergovu poslednĂ­ cestu podle romĂˇnu RudiĹˇe

