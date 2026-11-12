Říjnové komunální volby sice vyhrálo hnutí Havířov sobě, jenže záhy po sečtení hlasů bylo jasné, že skončí v opozici. „Dohodli jsme se na dalším pokračování koalice ve formátu hnutí ANO, Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov,“ oznámila Kočí Palkovská.
Koalice složená z ANO, Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov, jež sdružuje ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, tak má v třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu převahu pětadvaceti hlasů.
Lídr Havířova sobě Jiří Jekl považuje za zázrak už volební vítězství nad dosavadním hegemonem Havířova – hnutím ANO. „Ale když vítěz skončí v opozici, není to dobrý signál voličům, kteří tak mohou získat pocit, že jejich snaha o změnu je zbytečná.“ Dodal, že podle něj by se měla změnit volební legislativa. „A vítěz by měl získat nějaký bonus.“
Primátorka má ve své gesci například úsek kontroly a interního auditu nebo kulturu. Jejími náměstky jsou za ANO Jiří Matěj, který se bude starat například o finance a rozpočet města nebo ekonomický rozvoj a podnikání, Alena Olšoková bude náměstkyní pro sociální oblast a zdravotnictví.
Náměstkyní za Společně pro Havířov bude Eva Šillerová, která bude zodpovídat například za komunální služby a životní prostředí, a Bohuslav Niemiec, který bude mimo jiné řídit investiční výstavbu, strategický rozvoj, školství či dopravu.
Náměstkem za Hnutí pro Havířov bude Daniel Vachtarčík, který bude mít v gesci sport či volnočasové aktivity. Radu doplní za ANO Ondřej Lapisz a Petr Chroboczek, za Společně Jan Szturc a Leoš Lukaštík. Za Hnutí pro Havířov by to měl být Ivo Tarkowski, který se ale dnešního jednání nemohl účastnit a o jeho volbě se bude rozhodovat v prosinci.
Hejtman Bělica v zastupitelstvu už není
V opozici tak kromě hnutí Havířov sobě zůstalo SPD a hnutí Pro Havířov.
Volební výsledky mírně ovlivnila i stížnost na sčítání hlasů. Soud zjistil, že čtyřem kandidátům Hnutí pro Havířov nebylo započítáno po 32 hlasech, celkem tedy 128 hlasů. Po opravě se změnilo rozdělení mandátů. Hnutí získalo páté křeslo na úkor ANO 2011. Soud proto prohlásil za neplatné zvolení kandidáta ANO Martina Čecha a za zvoleného prohlásil Martina Svobodu z Hnutí pro Havířov. Na rozložení sil v zastupitelstvu to však nemělo žádný podstatný vliv.
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Soud změnil výsledky voleb v Havířově, mandátu se tak dočkal někdo jiný
Po dvanácti letech chybí v zastupitelstvu bývalý havířovský primátor (2018 – 2024) a současný moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO). Stalo se tak po sporech se současnou primátorkou, přičemž na její stranu se při sestavování kandidátky přiklonil šéf hnutí Andrej Babiš. A Bělica byl vyřazen.