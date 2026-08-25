Havířov zaregistroval pro komunální volby osm podaných kandidátek, jednu odmítl

Magistrát v Havířově na Karvinsku zaregistroval pro podzimní komunální volby osm podaných kandidátních listin. Jednu kandidátku odmítl. Vyplývá to z informací na jeho úřední desce. Před čtyřmi lety kandidovalo osm subjektů. Volby se budou konat 9. a 10. října.
Úřad odmítl kandidátní listinu hnutí Jasný Signál Nezávislých. Uvedl, že zmocněnec hnutí sice odstranil některé zjištěné nedostatky, neodstranil však všechny závady. Úřadu proto nezbylo, než kandidátku odmítnout.
Některá politická uskupení už oznámila své lídry. Primátorský post bude obhajovat Iveta Kočí Palkovská z hnutí ANO. V čele subjektu Společně pro Havířov, kde budou zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, bude Eva Šillerová. Sdružení KSČM, Stačilo, ČSSD, Trikolory a nezávislých nazvané Společně změňme Havířov povede Veronika Bonczek Turská. V čele Havířova sobě bude Jiří Jekl a Kamil Křenek bude lídrem kandidátní listiny SOCDEM a nezávislých kandidátů. Lídrem SPD bude Radomír Mikesz. Kandidují také Hnutí pro Havířov a PRO Havířov.
Před čtyřmi lety vyhrálo volby v Havířově hnutí ANO, které v třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu získalo 15 mandátů. Druhý Havířov sobě získal sedm křesel. Po šesti mandátech získali SPD a Spolu+, čtyři zastupitelé má Hnutí pro Havířov, tři ČSSD a osobnosti města (nynější SOCDEM) a dva zástupce KSČM. Koalici ve městě nyní tvoří ANO, SOCDEM, Spolu a Hnutí pro Havířov. Vedení města se ale během končícího volebního období několikrát změnilo.