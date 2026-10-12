Havlovo výročí v Ostravě vyvrcholí gulášem a divadlem, v Opavě lavičkou

Program připomínající 90. výročí narození dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla v Ostravě a okolí vyvrcholí tento týden posledními třemi akcemi. Ve středu bude v City Campusu Ostravské univerzity studentská kulturní slavnost Havlův guláš, ve čtvrtek nabídne ostravské Divadlo Petra Bezruče veřejnou generálku inscenace UBU: fatal king error 404 věnovanou Havlovi. Tentýž den se v Opavě slavnostně otevře Lavička Václava Havla. ČTK to řekl za organizátory Luděk Bajgar.
Akce Havlův guláš začne 14. října v 15:30 v City Campusu Ostravské univerzity. "Součástí studentské kulturní slavnosti bude ochutnávka burgundského guláše připraveného podle receptu, kterým Havel hostil své návštěvy na Hrádečku," uvedl Bajgar.
Veřejná generálka inscenace UBU: fatal king error 404 bude 15. října v 11:00 v Divadle Petra Bezruče v Ostravě. Groteskní apokalypsa na motivy hry Král Ubu od Alfreda Jarryho je věnována Václavu Havlovi. "Říjnový program uzavře slavnostní otevření Lavičky Václava Havla v Opavě. Uskuteční se 15. října v 17:00 v areálu Slezské univerzity," uvedl.
Akce navazují na sérii kulturních a společenských událostí, které Ostrava a okolí připravily k 90. výročí Havlova narození. Program zahrnoval výstavy fotografií z jeho návštěv města, literární čtení, divadelní představení, projekce historických záběrů i besedy s pamětníky a osobnostmi kulturního života.
Součástí připomínky byla také akce před věznicí v ostravských Heřmanicích, kde Havel za komunistického režimu strávil přibližně rok a půl. U Lavičky Ferdinanda Vaňka, pojmenované po postavě z Havlových her, organizátoři připomněli jeho věznění a dopisy, které psal své ženě Olze.
Havel nastoupil do ostravské věznice 7. ledna 1980, vězněn tam byl do června 1981. Lavička Ferdinanda Vaňka před věznicí byla odhalena v roce 2016. Na její výrobě tehdy pomáhali heřmaničtí vězni.
Informace o akcích jsou na webových stránkách projektu Havel 90 Ostrava.